Как приготовить шарлотку с яблоками: простой рецепт на 5 яблок
Шарлотка с яблоками подходит для домашнего чаепития, ведь для ее приготовления нужны доступные продукты и примерно 50 минут на выпекание. Основу пирога составляет пышное яичное тесто, а кусочки яблок с корицей придают ему приятный аромат. Чтобы шарлотка получилась нежной, яйца нужно хорошо взбить с сахаром, а муку осторожно вмешать в готовую массу.
Идея приготовления самой простой домашней шарлотки опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 150 г
- Мука – 200 г
- Масло – 3 ст.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Яблоки – 5 шт.
- Корица – по вкусу
- Кленовый сироп и пломбир – для подачи
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте сахар и взбивайте миксером до образования светлой пышной массы. От этого этапа зависит легкость теста.
2. Добавьте масло, просеянную муку и разрыхлитель.
3. Осторожно перемешайте до однородности, чтобы сохранить воздушную структуру.
4. Вымойте фрукты, при желании очистите от кожуры и удалите сердцевину.
5. Нарежьте яблоки небольшими кусочками и выложите в форму для выпечки. Посыпьте корицей по вкусу.
6. Равномерно распределите его поверх яблок, чтобы начинка была покрыта со всех сторон.
7. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку примерно на 50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: после прокалывания теста она должна выходить без сырых остатков.
8. Подавайте шарлотку. Дайте пирогу немного остыть, нарежьте порционными кусочками и при желании полейте кленовым сиропом. Пломбир можно добавить непосредственно перед подачей.
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