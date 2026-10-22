Как приготовить шарлотку с яблоками: простой рецепт на 5 яблок

Шарлотка с яблоками подходит для домашнего чаепития, ведь для ее приготовления нужны доступные продукты и примерно 50 минут на выпекание. Основу пирога составляет пышное яичное тесто, а кусочки яблок с корицей придают ему приятный аромат. Чтобы шарлотка получилась нежной, яйца нужно хорошо взбить с сахаром, а муку осторожно вмешать в готовую массу.

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Идея приготовления самой простой домашней шарлотки опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Сахар – 150 г

Мука – 200 г

Масло – 3 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яблоки – 5 шт.

Корица – по вкусу

Кленовый сироп и пломбир – для подачи

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте сахар и взбивайте миксером до образования светлой пышной массы. От этого этапа зависит легкость теста.

2. Добавьте масло, просеянную муку и разрыхлитель.

3. Осторожно перемешайте до однородности, чтобы сохранить воздушную структуру.

4. Вымойте фрукты, при желании очистите от кожуры и удалите сердцевину.

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5. Нарежьте яблоки небольшими кусочками и выложите в форму для выпечки. Посыпьте корицей по вкусу.

6. Равномерно распределите его поверх яблок, чтобы начинка была покрыта со всех сторон.

7. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку примерно на 50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: после прокалывания теста она должна выходить без сырых остатков.

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8. Подавайте шарлотку. Дайте пирогу немного остыть, нарежьте порционными кусочками и при желании полейте кленовым сиропом. Пломбир можно добавить непосредственно перед подачей.

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