Как приготовить вкусные, пышные оладьи: делимся лучшим рецептом
Оладьи лучше всего готовить на теплом кефире. А для яркого вкуса в тесто можно добавить тертое яблоко, тыкву, корицу, мед.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, воздушных оладий на теплом кефире.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 1-2 ст. л. сахара (насколько сладкими вы хотите получить оладьи)
- 10 г ванильного сахара
- 350 г очень теплого кефира
- 240 г муки
- 3/4 ч. л. соды
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 ст. л. растительного масла
- кефир должен быть тепло-горячим
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Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте кефир, соду, всыпьте муку, разрыхлитель, перемешайте.
2. Пожарьте оладьи на большом количестве масла.
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