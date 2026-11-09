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Как приготовить вкусные, пышные оладьи: делимся лучшим рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
324
Как приготовить вкусные, пышные оладьи: делимся лучшим рецептом
Вкусные оладьи. Источник: freepik.com

Оладьи лучше всего готовить на теплом кефире. А для яркого вкуса в тесто можно добавить тертое яблоко, тыкву, корицу, мед.

Как приготовить вкусные, пышные оладьи: делимся лучшим рецептом

Домашние оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, воздушных оладий на теплом кефире. 

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 1-2 ст. л. сахара (насколько сладкими вы хотите получить оладьи)
  • 10 г ванильного сахара
  • 350 г очень теплого кефира
  • 240 г муки
  • 3/4 ч. л. соды
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ст. л. растительного масла
  • кефир должен быть тепло-горячим
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Хек с овощами в духовке: как приготовить сочную рыбу с румяной корочкой

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте кефир, соду, всыпьте муку, разрыхлитель, перемешайте.

Как приготовить вкусные, пышные оладьи: делимся лучшим рецептом

Как правильно жарить оладьи

2. Пожарьте оладьи на большом количестве масла.

Как приготовить вкусные, пышные оладьи: делимся лучшим рецептом

Готовые оладьи

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