Как приготовить вкусные, пышные оладьи: делимся лучшим рецептом

Оладьи лучше всего готовить на теплом кефире. А для яркого вкуса в тесто можно добавить тертое яблоко, тыкву, корицу, мед.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, воздушных оладий на теплом кефире.

Ингредиенты:

1 яйцо

1-2 ст. л. сахара (насколько сладкими вы хотите получить оладьи)

10 г ванильного сахара

350 г очень теплого кефира

240 г муки

3/4 ч. л. соды

1 ч. л. разрыхлителя

1 ст. л. растительного масла

кефир должен быть тепло-горячим

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте кефир, соду, всыпьте муку, разрыхлитель, перемешайте.

2. Пожарьте оладьи на большом количестве масла.

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