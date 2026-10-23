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Как приготовить сочные ленивые голубцы в духовке: простой рецепт

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
21
Как приготовить сочные ленивые голубцы в духовке: простой рецепт
Как приготовить вкусные ленивые голубцы. Источник: Создано с помощью ИИ

Ленивые голубцы в духовке станут хорошим вариантом для обеда или ужина, когда хочется приготовить сытное домашнее блюдо без долгого заворачивания начинки в капустные листья. Для рецепта понадобятся фарш, рис, капуста, овощи и томатно-сметанный соус. Ингредиенты нужно смешать, сформировать небольшие голубцы и запечь до готовности. Благодаря заливке блюдо получается нежным и сочным.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов опубликована на странице anna klymyk в Instagram.

Как приготовить сочные ленивые голубцы в духовке: простой рецепт

Рецепт ленивых голубцов. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

Ингредиенты:

  • Фарш – 600 г
  • Вареный рис – 600 г
  • Капуста – 350-400 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Томатный сок – 400-450 мл.
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Масло – для жарки

Способ приготовления:

Как приготовить сочные ленивые голубцы в духовке: простой рецепт

Соединяем ингредиенты для голубцов. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

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1. Рис отварите до полуготовности. Он должен остаться немного твердым внутри, поскольку еще будет готовиться в духовке.

2. Капусту мелко нашинкуйте. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на терке.

Как приготовить сочные ленивые голубцы в духовке: простой рецепт

Формируем голубцы. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

3. Разогрейте на сковороде немного масла. Обжарьте лук с морковью до мягкости, периодически помешивая.

4. В большой миске соедините фарш, рис, нашинкованную капусту и овощную зажарку. Добавьте соль и перец по вкусу, после чего тщательно перемешайте массу.

Как приготовить сочные ленивые голубцы в духовке: простой рецепт

Заливаем голубцы соусом. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

5. Сформируйте небольшие продолговатые или круглые голубцы и выложите их в один слой в стеклянную форму для запекания.

6. Для заливки смешайте томатный сок со сметаной. Добавьте соль и перец по вкусу и перемешайте до однородности.

7. Равномерно залейте голубцы соусом. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку и запекайте примерно 30-40 минут, пока фарш полностью не приготовится, а капуста не станет мягкой. При необходимости время приготовления можно немного увеличить.

Как приготовить сочные ленивые голубцы в духовке: простой рецепт

Готовые голубцы. Источник: Скриншот поста на странице anna klymyk в Instagram

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