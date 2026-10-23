Как приготовить сочные ленивые голубцы в духовке: простой рецепт

Ленивые голубцы в духовке станут хорошим вариантом для обеда или ужина, когда хочется приготовить сытное домашнее блюдо без долгого заворачивания начинки в капустные листья. Для рецепта понадобятся фарш, рис, капуста, овощи и томатно-сметанный соус. Ингредиенты нужно смешать, сформировать небольшие голубцы и запечь до готовности. Благодаря заливке блюдо получается нежным и сочным.

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Идея приготовления сочных ленивых голубцов опубликована на странице anna klymyk в Instagram.

Ингредиенты:

Фарш – 600 г

Вареный рис – 600 г

Капуста – 350-400 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Сметана – 3 ст. л.

Томатный сок – 400-450 мл.

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Рис отварите до полуготовности. Он должен остаться немного твердым внутри, поскольку еще будет готовиться в духовке.

2. Капусту мелко нашинкуйте. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на терке.

3. Разогрейте на сковороде немного масла. Обжарьте лук с морковью до мягкости, периодически помешивая.

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4. В большой миске соедините фарш, рис, нашинкованную капусту и овощную зажарку. Добавьте соль и перец по вкусу, после чего тщательно перемешайте массу.

5. Сформируйте небольшие продолговатые или круглые голубцы и выложите их в один слой в стеклянную форму для запекания.

6. Для заливки смешайте томатный сок со сметаной. Добавьте соль и перец по вкусу и перемешайте до однородности.

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7. Равномерно залейте голубцы соусом. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку и запекайте примерно 30-40 минут, пока фарш полностью не приготовится, а капуста не станет мягкой. При необходимости время приготовления можно немного увеличить.

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