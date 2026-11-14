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Как приготовить сочные отбивные: замаринуйте мясо в минеральной воде

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
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Как приготовить сочные отбивные: замаринуйте мясо в минеральной воде
Лайфхак по приготовлению сочных отбивных. Источник: pexels.com

Чтобы отбивные не получились сухими и жесткими, важно правильно подготовить мясо еще до жарки. Один из простых способов – оставить его на некоторое время в маринаде из минеральной воды, специй и чеснока. Такая подготовка поможет мясу приобрести более выразительный вкус, а панировка из муки и яйца образует аппетитную корочку во время жарки.

О том, как приготовить сочные и нежные отбивные, рассказала yulia smachno tyt на своей странице в Instagram.

Как приготовить сочные отбивные: замаринуйте мясо в минеральной воде

Заливаем мясо водой. Источник: Скриншот поста на странице yulia smachno tyt в Instagram

В чем секрет маринада для отбивных

Для приготовления понадобится 700 г битка, 250 мл минеральной воды, чайная ложка соли, половина чайной ложки молотого черного перца и два зубчика чеснока.

Мясо нарежьте порционными кусками и отбейте с обеих сторон. Переложите в глубокую миску, залейте минеральной водой, добавьте соль, перец и измельченный чеснок. Перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл кусочки.

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Как приготовить сочные отбивные: замаринуйте мясо в минеральной воде

Добавляем специи. Источник: Скриншот поста на странице yulia smachno tyt в Instagram

Оставьте мясо на один час. За это время оно пропитается ароматом специй и чеснока. Именно этот этап не стоит пропускать, если хотите получить отбивные с насыщенным вкусом.

Как сделать золотистую корочку

После маринования подготовьте две отдельные посуды: в одну насыпьте шесть столовых ложек муки, в другой взбейте три яйца.

Как приготовить сочные отбивные: замаринуйте мясо в минеральной воде

Маринуем отбивные. Источник: Скриншот поста на странице yulia smachno tyt в Instagram

Каждый кусочек мяса сначала обваляйте в муке, а затем окуните в яичную смесь. Благодаря такой панировке во время жарки образуется румяная корочка, которая сделает отбивные особенно аппетитными.

Как правильно жарить отбивные

Как приготовить сочные отбивные: замаринуйте мясо в минеральной воде

Жарим отбивные. Источник: Скриншот поста на странице yulia smachno tyt в Instagram

Разогрейте сковороду с маслом и выложите подготовленное мясо. Жарьте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности внутри. Не делайте огонь слишком сильным, чтобы панировка не подгорела раньше, чем приготовится мясо.

Как приготовить сочные отбивные: замаринуйте мясо в минеральной воде

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице yulia smachno tyt в Instagram

Готовые отбивные можно подавать с картофельным пюре, овощами или любимым гарниром. Главный нюанс этого рецепта – не спешить с жаркой, а дать мясу час промариноваться в минеральной воде со специями.

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