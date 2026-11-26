Чтобы "Мимоза" с сардинами была сочной, разомните рыбу с майонезом и выложите ее между картофелем и морковью. На 180 г сардин достаточно 2 столовых ложек майонеза без горки: заправка сделает рыбный слой нежным и не перебьет вкус овощей.

Для этого рецепта возьмите 200 г вареного картофеля, 120 г вареной моркови и 3 яйца. Сардины взвешивайте после того, как сольете жидкость из банки, чтобы отмерить именно рыбу.

Как подготовить овощи и яйца

Картофель и морковь отварите целиком до мягкости, очистите и натрите на крупной терке в отдельные миски. Крупная стружка поможет выложить овощи рыхлыми слоями: их будет легко распределить вилкой по всей форме.

Яйца сварите вкрутую, остудите и отделите белки от желтков. Белки натрите на крупной терке, а желтки оставьте целыми до сборки салата: их удобнее натереть сразу над формой, чтобы мелкая крошка равномерно покрыла верх.

Как смешать сардины с заправкой

Переложите сардины в миску и разомните вилкой, оставляя небольшие кусочки. Сначала вмешайте одну ложку майонеза, затем постепенно добавьте остальное: так легче остановиться, если рыба уже хорошо держится на вилке и легко распределяется.

Если сардины в собственном соку и смесь получается слишком плотной, добавьте чайную ложку жидкости из банки. Вливайте ее только после того, как перемешаете рыбу с майонезом: заправленный слой должен легко разравниваться, но не растекаться. Если сардины в масле, дайте ему стечь и сначала оцените консистенцию самой рыбы.

В каком порядке выкладывать слои

На дно формы выложите картофель и разровняйте вилкой. Сверху распределите рыбную смесь небольшими порциями по всей поверхности, а затем соедините их тыльной стороной ложки. Так заправка распределится до краев и не потянет за собой картофельную стружку.

Главные истории дня

На сардины выложите морковь, затем – натертые белки. Овощи и белки не прижимайте ложкой: достаточно выровнять поверхность, чтобы слои остались пышными. Завершите салат мелко натертыми желтками.

Поставьте "Мимозу" в холодильник на полчаса перед подачей. За это время картофель и морковь, которые прилегают к рыбному слою, впитают немного заправки. Подавайте салат лопаткой, подхватывая порцию с самого дна, чтобы в ней были и сардины, и овощи.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: