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Как приготовить по-настоящему сочное филе: делимся рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
36
Как приготовить по-настоящему сочное филе: делимся рецептом
Рецепт сочного куриного филе. Источник: gettyimages.com

Куриное филе можно очень вкусно и быстро приготовить в электрогриле. Стоит отметить, что филе после приготовления будет очень сочным, обязательно добавьте специи. 

Как приготовить по-настоящему сочное филе: делимся рецептом

Как приготовить сочное филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного филе, с специями и маслом. 

Ингредиенты:

  • 3 филе (300-350 г каждое)
  • по 1 ч.л. соли, сушеного чеснока и копченой паприки, немного черного перца
  • чуть-чуть масла
  • 3 шт. пергамента
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Способ приготовления: 

1. Филе очищаем от лишнего жира и пленок, добавляем масло, соль, специи, хорошо натираем каждое филе.

Как приготовить по-настоящему сочное филе: делимся рецептом

Филе со специями

2. Заворачиваем филе в пергамент, кладем в чашу мультипечи, запекаем 20 минут при 190 градусах. 

Как приготовить по-настоящему сочное филе: делимся рецептом

Сколько готовить филе

3. Сразу вынимаем из мультипечи и даем отдохнуть на поверхности 10 минут (обязательно) или оставляем до полного остывания. 

Как приготовить по-настоящему сочное филе: делимся рецептом

Готовое филе

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