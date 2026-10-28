Как приготовить по-настоящему сочное филе: делимся рецептом
Куриное филе можно очень вкусно и быстро приготовить в электрогриле. Стоит отметить, что филе после приготовления будет очень сочным, обязательно добавьте специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного филе, с специями и маслом.
Ингредиенты:
- 3 филе (300-350 г каждое)
- по 1 ч.л. соли, сушеного чеснока и копченой паприки, немного черного перца
- чуть-чуть масла
- 3 шт. пергамента
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Способ приготовления:
1. Филе очищаем от лишнего жира и пленок, добавляем масло, соль, специи, хорошо натираем каждое филе.
2. Заворачиваем филе в пергамент, кладем в чашу мультипечи, запекаем 20 минут при 190 градусах.
3. Сразу вынимаем из мультипечи и даем отдохнуть на поверхности 10 минут (обязательно) или оставляем до полного остывания.
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