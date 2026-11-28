Как приготовить трендовую намазку из свеклы: делимся лучшим рецептом
Запеченная свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных закусок, намазок, салатов. Важно – запекать свеклу в фольге, а не просто варить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной и быстрой в приготовлении намазки из свеклы.
Ингредиенты:
- вареная свекла (можно запечь в духовке)
- 2 яйца
- плавленый сыр
- 2 ст. л. майонеза
- соль и перец – по вкусу
- и обязательно свежий укроп
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Способ приготовления:
1. Все измельчите, перемешайте.
2. Подавайте с гренками!
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