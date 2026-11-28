Запеченная свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных закусок, намазок, салатов. Важно – запекать свеклу в фольге, а не просто варить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, полезной и быстрой в приготовлении намазки из свеклы.

Ингредиенты:

вареная свекла (можно запечь в духовке)

2 яйца

плавленый сыр

2 ст. л. майонеза

соль и перец – по вкусу

и обязательно свежий укроп

Способ приготовления:

1. Все измельчите, перемешайте.

2. Подавайте с гренками!

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