Чистка сельди часто занимает больше времени, чем само приготовление блюда. Особенно сложно удалять мелкие кости и снимать кожу, не повредив филе. Однако есть способ, который поможет быстро разделать рыбу на аккуратные кусочки. Весь процесс занимает около пяти минут, если немного привыкнуть к последовательности действий.

Редакция FoodOboz расскажет о том, как быстро почистить сельдь. Этот способ удобно использовать для рыбной нарезки или для разнообразных блюд.

Как быстро разделать сельдь на филе

Сначала промойте рыбу холодной водой. Положите ее на разделочную доску, отрежьте голову и сделайте продольный разрез вдоль брюшка. Осторожно достаньте внутренности, а также удалите черную пленку внутри рыбы, поскольку она может давать горьковатый привкус. После этого еще раз промойте сельдь холодной водой. Если внутри есть икра или молоки, их можно отложить отдельно.

Далее срежьте плавники и подготовьте рыбу к удалению хребта. Для этого возьмитесь большим и указательным пальцами за хребет возле головы и осторожно проведите вдоль него в направлении хвоста. Старайтесь отделять кость постепенно, не торопясь. Вместе с хребтом обычно удаляется значительная часть мелких косточек.

Следующий шаг поможет разделить рыбу на два филе. Положите сельдь на доску и слегка прижмите ладонью, чтобы она распласталась. После этого разделите половинки руками. Снимите кожу, подцепив ее со стороны края филе, и потяните в направлении хвоста.

Что сделать перед подачей

После очистки внимательно проверьте оба кусочка филе пальцами и удалите кости, которые могли остаться. Особое внимание уделите участку возле брюшка и хвостовой части. Готовое филе можно нарезать небольшими кубиками для салата или порционными кусочками для подачи с луком и маслом.

Этот способ подходит как для соленой, так и для сырой сельди. Главное – работать аккуратно и не пропускать финальную проверку на наличие мелких костей.

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