Салат с картофелем, яйцами и сельдью стал популярной идеей для домашнего меню. Его особенность – в способе приготовления: отварные картофель и яйца разминают прямо в густом соусе из натурального йогурта, майонеза и зернистой горчицы. Маринованные и свежие огурцы добавляют закуске сочности и приятной свежести. Сверху салат дополняют кусочками сельди и зеленым луком.

Идея приготовления сытного салата с картофелем и сельдью опубликована на странице vita foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

Отварной картофель – 4 шт.

Вареные яйца – 3 шт.

Филе сельди – 2 шт.

Красный лук – 1 шт.

Маринованные огурцы – 3 шт.

Свежий огурец – 1 шт.

Зеленый лук – по вкусу

Для соуса:

Натуральный йогурт – 300 г

Майонез – 45 г

Зернистая горчица – 30 г

Лимонный сок – по вкусу

Укроп или петрушка – по вкусу

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала приготовить соус. В глубокой миске смешать натуральный йогурт, майонез и зернистую горчицу. Добавить немного лимонного сока, измельченный укроп или петрушку, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешать.

2. Отварной картофель и яйца добавить непосредственно в соус. Размять вилкой или толкушкой, чтобы получилась густая масса с небольшими кусочками.

3. Маринованный и свежий огурцы нарезать кружочками или небольшими кусочками. Красный лук нарезать тонкими полукольцами.

4. Добавить огурцы и красный лук к картофельно-яичной смеси и осторожно перемешать.

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5. Выложить салат на широкую тарелку. Филе сельди нарезать порционными кусочками и распределить сверху.

6. Посыпать салат измельченным зеленым луком и подавать к столу.

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