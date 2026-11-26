Как вкусно сочетать сельдь с картофелем: рецепт популярного салата
Салат с картофелем, яйцами и сельдью стал популярной идеей для домашнего меню. Его особенность – в способе приготовления: отварные картофель и яйца разминают прямо в густом соусе из натурального йогурта, майонеза и зернистой горчицы. Маринованные и свежие огурцы добавляют закуске сочности и приятной свежести. Сверху салат дополняют кусочками сельди и зеленым луком.
Идея приготовления сытного салата с картофелем и сельдью опубликована на странице vita foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- Отварной картофель – 4 шт.
- Вареные яйца – 3 шт.
- Филе сельди – 2 шт.
- Красный лук – 1 шт.
- Маринованные огурцы – 3 шт.
- Свежий огурец – 1 шт.
- Зеленый лук – по вкусу
Для соуса:
- Натуральный йогурт – 300 г
- Майонез – 45 г
- Зернистая горчица – 30 г
- Лимонный сок – по вкусу
- Укроп или петрушка – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала приготовить соус. В глубокой миске смешать натуральный йогурт, майонез и зернистую горчицу. Добавить немного лимонного сока, измельченный укроп или петрушку, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешать.
2. Отварной картофель и яйца добавить непосредственно в соус. Размять вилкой или толкушкой, чтобы получилась густая масса с небольшими кусочками.
3. Маринованный и свежий огурцы нарезать кружочками или небольшими кусочками. Красный лук нарезать тонкими полукольцами.
4. Добавить огурцы и красный лук к картофельно-яичной смеси и осторожно перемешать.
5. Выложить салат на широкую тарелку. Филе сельди нарезать порционными кусочками и распределить сверху.
6. Посыпать салат измельченным зеленым луком и подавать к столу.
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