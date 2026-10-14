Как вкусно приготовить баклажаны: салат с хрустящими кусочками и зеленью
Жареные баклажаны с помидорами и зеленью можно превратить в простой овощной салат с пикантной заправкой. Перед обжариванием кусочки баклажанов нужно смешать с крахмалом, чтобы на поверхности образовалась румяная корочка. Свежие помидоры, красный лук, чеснок и укроп дополняют вкус овощей, а заправка из масла и горчицы в зернах придает легкую остроту. Такой салат можно подать как самостоятельную закуску или дополнение к основному блюду.
Идея приготовления салата из баклажанов опубликована на странице mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт.
- Крахмал – 1-2 ст.л.
- Крупные помидоры – 2 шт. или помидоры черри – 6-7 шт.
- Красный лук – ½ крупного
- Укроп или петрушка – по вкусу
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Соль – по вкусу
- Масло – для жарки
Для заправки:
- Масло – 2 ст.л.
- Горчица в зернах – 1 ч.л.
- Соль и черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны помойте, при необходимости срежьте кончики и нарежьте кубиками. Добавьте щепотку соли и крахмал, тщательно перемешайте, чтобы он равномерно покрыл кусочки.
2. Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте баклажаны небольшими порциями до золотистой корочки. Не выкладывайте все кусочки одновременно, чтобы они подрумянились, а не тушились. Готовые баклажаны переложите на тарелку.
3. Помидоры нарежьте кусочками, а красный лук – тонкими полукольцами. Укроп или петрушку мелко нарежьте.
4. Для заправки смешайте растительное масло, горчицу в зернах, соль и черный молотый перец.
5. Переложите помидоры, лук и зелень в салатник. Добавьте обжаренные баклажаны и измельченный чеснок.
6. Полейте овощи заправкой и аккуратно перемешайте. Подавайте салат сразу, пока баклажаны сохраняют румяную корочку.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!