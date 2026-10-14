Как вкусно приготовить баклажаны: салат с хрустящими кусочками и зеленью

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Россия ракетным ударом разрушила в Киеве стадион столичного футбольного клуба. Фото и видео последствийРоссия ракетным ударом разрушила в Киеве стадион столичного футбольного клуба. Фото и видео последствийВ Белом доме продолжается обсуждение разведданных по Украине: Semafor назвал главного адвоката КиеваВ Белом доме продолжается обсуждение разведданных по Украине: Semafor назвал главного адвоката КиеваВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банковВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий"Жаль, что мы теряем сильного партнера": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным. Видео"Жаль, что мы теряем сильного партнера": Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным. Видеоатака шахедовУкраина под массированной воздушной атакой: в небе более сотни российских "Шахедов""Враг присутствует в северных районах города": в ВСУ раскрыли планы армии РФ в Купянске"Враг присутствует в северных районах города": в ВСУ раскрыли планы армии РФ в КупянскеСколько стратегических бомбардировщиков держит Россия на авиабазах "Энгельс" и "Оленья": новые спутниковые снимкиСколько стратегических бомбардировщиков держит Россия на авиабазах "Энгельс" и "Оленья": новые спутниковые снимкиРосмедиа сообщили о визите в РФ директора ФБР, в американском бюро опровергли информацию: что известноРосмедиа сообщили о визите в РФ директора ФБР, в американском бюро опровергли информацию: что известноВ Харьковской области задержали убийцу пяти украинских военных и одного гражданского: им оказался военнослужащий армии РФ. ФотоВ Харьковской области задержали убийцу пяти украинских военных и одного гражданского: им оказался военнослужащий армии РФ. ФотоПарламент немецкой Саксонии-Анхальт призвал прекратить помощь Украине: однако есть исключениеПарламент немецкой Саксонии-Анхальт призвал прекратить помощь Украине: однако есть исключение

Как вкусно приготовить баклажаны: салат с хрустящими кусочками и зеленью

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 285
Как вкусно приготовить баклажаны: салат с хрустящими кусочками и зеленью
Рецепт салата с баклажанами. Источник: Создано с помощью ИИ

Жареные баклажаны с помидорами и зеленью можно превратить в простой овощной салат с пикантной заправкой. Перед обжариванием кусочки баклажанов нужно смешать с крахмалом, чтобы на поверхности образовалась румяная корочка. Свежие помидоры, красный лук, чеснок и укроп дополняют вкус овощей, а заправка из масла и горчицы в зернах придает легкую остроту. Такой салат можно подать как самостоятельную закуску или дополнение к основному блюду.

Идея приготовления салата из баклажанов опубликована на странице mama verchyk в Instagram.

Как вкусно приготовить баклажаны: салат с хрустящими кусочками и зеленью

Рецепт салата из баклажанов. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Крахмал – 1-2 ст.л.
  • Крупные помидоры – 2 шт. или помидоры черри – 6-7 шт.
  • Красный лук – ½ крупного
  • Укроп или петрушка – по вкусу
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Соль – по вкусу
  • Масло – для жарки

Для заправки:

  • Масло – 2 ст.л.
  • Горчица в зернах – 1 ч.л.
  • Соль и черный молотый перец – по вкусу
Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 474
Вкусный салат "Цезарь" : рецепт блюда на скорую руку
icon 474
Вкусный салат "Цезарь" : рецепт блюда на скорую руку
OBOZ.UAOBOZ.UA
icon 387
Как приготовить булочки, легкие как облачка: добавьте эти два секретных ингредиента
icon 387
Как приготовить булочки, легкие как облачка: добавьте эти два секретных ингредиента
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 339
Полезный осенний согревающий сливочный суп с грибами и брокколи: делимся рецептом
icon 339
Полезный осенний согревающий сливочный суп с грибами и брокколи: делимся рецептом

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить баклажаны: салат с хрустящими кусочками и зеленью

Нарезаем баклажаны. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

1. Баклажаны помойте, при необходимости срежьте кончики и нарежьте кубиками. Добавьте щепотку соли и крахмал, тщательно перемешайте, чтобы он равномерно покрыл кусочки.

2. Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте баклажаны небольшими порциями до золотистой корочки. Не выкладывайте все кусочки одновременно, чтобы они подрумянились, а не тушились. Готовые баклажаны переложите на тарелку.

Как вкусно приготовить баклажаны: салат с хрустящими кусочками и зеленью

Обжариваем. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

3. Помидоры нарежьте кусочками, а красный лук – тонкими полукольцами. Укроп или петрушку мелко нарежьте.

4. Для заправки смешайте растительное масло, горчицу в зернах, соль и черный молотый перец.

Как вкусно приготовить баклажаны: салат с хрустящими кусочками и зеленью

Добавляем зелень и чеснок. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

5. Переложите помидоры, лук и зелень в салатник. Добавьте обжаренные баклажаны и измельченный чеснок.

6. Полейте овощи заправкой и аккуратно перемешайте. Подавайте салат сразу, пока баклажаны сохраняют румяную корочку.

Как вкусно приготовить баклажаны: салат с хрустящими кусочками и зеленью

Все перемешиваем. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться

Сейчас мы готовим

Все рецепты