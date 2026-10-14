Как вкусно приготовить баклажаны: салат с хрустящими кусочками и зеленью

Жареные баклажаны с помидорами и зеленью можно превратить в простой овощной салат с пикантной заправкой. Перед обжариванием кусочки баклажанов нужно смешать с крахмалом, чтобы на поверхности образовалась румяная корочка. Свежие помидоры, красный лук, чеснок и укроп дополняют вкус овощей, а заправка из масла и горчицы в зернах придает легкую остроту. Такой салат можно подать как самостоятельную закуску или дополнение к основному блюду.

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Идея приготовления салата из баклажанов опубликована на странице mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Крахмал – 1-2 ст.л.

Крупные помидоры – 2 шт. или помидоры черри – 6-7 шт.

Красный лук – ½ крупного

Укроп или петрушка – по вкусу

Чеснок – 1-2 зубчика

Соль – по вкусу

Масло – для жарки

Для заправки:

Масло – 2 ст.л.

Горчица в зернах – 1 ч.л.

Соль и черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте, при необходимости срежьте кончики и нарежьте кубиками. Добавьте щепотку соли и крахмал, тщательно перемешайте, чтобы он равномерно покрыл кусочки.

2. Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте баклажаны небольшими порциями до золотистой корочки. Не выкладывайте все кусочки одновременно, чтобы они подрумянились, а не тушились. Готовые баклажаны переложите на тарелку.

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3. Помидоры нарежьте кусочками, а красный лук – тонкими полукольцами. Укроп или петрушку мелко нарежьте.

4. Для заправки смешайте растительное масло, горчицу в зернах, соль и черный молотый перец.

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5. Переложите помидоры, лук и зелень в салатник. Добавьте обжаренные баклажаны и измельченный чеснок.

6. Полейте овощи заправкой и аккуратно перемешайте. Подавайте салат сразу, пока баклажаны сохраняют румяную корочку.

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