Как вкусно приготовить бюджетный и полезный хек: делимся рецептом
Хек – бюджетная, очень вкусная и полезная рыба. Готовить ее можно по-разному: в томатном соусе, с луком, овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, тушеной рыбы, в томатном соусе, с луком.
Ингредиенты:
- 2-3 рыбины (хек или минтай)
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 3 ст. л. томатной пасты
- 500 мл воды
- мука для панировки рыбы + 1 ст. л. для соуса
- 1 ч. л. сахара
- соль, черный перец
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Рыбу нарезаем порционными кусочками, солим, перчим, обваливаем в муке и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.
2. Отдельно обжариваем нарезанный лук и натертую морковь.
3. Томатную пасту разводим в воде, добавляем соль и сахар.
4. В чугунке слегка обжариваем столовую ложку муки, постепенно вливаем томатный соус, перемешиваем и добавляем зажарку. Выкладываем обжаренную рыбу в соус, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 15-20 минут.
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