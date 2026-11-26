Как вкусно приготовить хек: рецепт сытного и полезного блюда для обеда и ужина
Хек – очень вкусная, полезная и при этом простая в приготовлении рыба. Готовить ее можно по-разному: тушить, жарить, варить супы, делать котлеты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, бюджетного хека с овощами и томатным соусом.
Ингредиенты:
- 2-3 рыбины (хек или минтай)
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 3 ст. л. томатной пасты Томатіно
- 500 мл воды
- мука для обваливания рыбы + 1 ст. л. для соуса
- 1 ч. л. сахара
- соль, черный перец
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Рыбу нарезаем порционными кусочками, солим, перчим, обваливаем в муке и обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.
2. Отдельно обжариваем нарезанный лук и натертую морковь. Томатную пасту разводим в воде, добавляем соль и сахар.
3. В чугунке слегка обжариваем столовую ложку муки, постепенно вливаем томатный соус, перемешиваем и добавляем зажарку. Выкладываем обжаренную рыбу в соус, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 15-20 минут.
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