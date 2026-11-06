Как вкусно приготовить полезный и бюджетный хек: рецепт блюда в духовке

Запеченный хек или минтай – очень полезное и вкусное блюдо для обеда и ужина. Готовить его лучше с соусом, так рыба будет сочнее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, запеченного минтая, с сыром и горчицей.

Ингредиенты:

5 шт. рыбы минтай

2-3 луковицы

2 средние моркови

Соус:

100 г майонеза, 100 г сметаны, 50 г французской горчицы, 50 г соевого соуса, по 1 ч. л. копченой паприки и хмели-сунели, 1/2 ч. л. соли, 2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

1. Для соуса: смешиваем все ингредиенты вместе.

2. Чистим рыбу от плавников, внутри, делаем с одной стороны надрезы (с той, которой рыбка будет кверху), смазываем ее соусом и оставляем мариноваться, пока готовим овощную подушку.

3. Лук и морковь тушим вместе 15 минут, немного подсаливаем. Выкладываем овощную подушку в форму, сверху рыбку, хорошо поливаем ее остатками соуса.

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4. Запекаем при 200 С 30 минут (в предварительно разогретой духовке).

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