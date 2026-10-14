Как вкусно приготовить куриное филе: рецепт с соевым соусом и медом
Куриное филе можно приготовить в густом медово-соевом соусе с чесноком и имбирем. Сначала кусочки мяса обваливают в кукурузном крахмале со специями и обжаривают до золотистой корочки. Затем курицу смешивают с соусом, который при нагревании загустевает и покрывает каждый кусочек. Такое блюдо хорошо сочетается с рисом, лапшой или свежими овощами.
Идея приготовления сочной курицы в азиатском соусе опубликована на странице nelly.cooking в Instagram.
Ингредиенты для курицы:
- Куриное филе – 700 г
- Кукурузный крахмал – 4 ст.л.
- Лимонный сок – по вкусу
- Паприка – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
Для соуса:
- Соевый соус – 100 мл.
- Мед – 1 ст.л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Свежий имбирь – 1 ч.л.
- Зеленый лук – для подачи, по желанию
- Кунжут – для подачи, по желанию
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками или полосками. Добавьте лимонный сок, паприку, черный перец и кукурузный крахмал. Тщательно перемешайте, чтобы смесь равномерно покрыла мясо.
2. Для соуса смешайте соевый соус с мёдом. Добавьте измельчённый чеснок и натертый свежий имбирь, после чего перемешайте.
3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
4. Выложите курицу в один слой и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности. Если кусочков много, готовьте их в несколько заходов. Переложите готовое мясо на тарелку.
5. В ту же сковороду влейте приготовленный соус. Доведите его до легкого кипения, постоянно помешивая.
6. Верните курицу в сковороду и перемешивайте, пока соус не загустеет и равномерно не покроет кусочки мяса.
7. Перед подачей посыпьте блюдо нарезанным зеленым луком и кунжутом по желанию. Подавайте горячим с любимым гарниром.
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