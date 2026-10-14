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Как вкусно приготовить куриное филе: рецепт с соевым соусом и медом

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
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Как вкусно приготовить куриное филе: рецепт с соевым соусом и медом
Как приготовить сочное куриное филе на сковороде. Источник: Создано с помощью ИИ

Куриное филе можно приготовить в густом медово-соевом соусе с чесноком и имбирем. Сначала кусочки мяса обваливают в кукурузном крахмале со специями и обжаривают до золотистой корочки. Затем курицу смешивают с соусом, который при нагревании загустевает и покрывает каждый кусочек. Такое блюдо хорошо сочетается с рисом, лапшой или свежими овощами.

Идея приготовления сочной курицы в азиатском соусе опубликована на странице nelly.cooking в Instagram.

Как вкусно приготовить куриное филе: рецепт с соевым соусом и медом

Рецепт сочного куриного филе на сковороде. Источник: Скриншот поста на странице nelly.cooking в Instagram

Ингредиенты для курицы:

  • Куриное филе – 700 г
  • Кукурузный крахмал – 4 ст.л.
  • Лимонный сок – по вкусу
  • Паприка – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу

Для соуса:

  • Соевый соус – 100 мл.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Свежий имбирь – 1 ч.л.
  • Зеленый лук – для подачи, по желанию
  • Кунжут – для подачи, по желанию
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Способ приготовления:

Как вкусно приготовить куриное филе: рецепт с соевым соусом и медом

Приправляем филе. Источник: Скриншот поста на странице nelly.cooking в Instagram

1. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками или полосками. Добавьте лимонный сок, паприку, черный перец и кукурузный крахмал. Тщательно перемешайте, чтобы смесь равномерно покрыла мясо.

2. Для соуса смешайте соевый соус с мёдом. Добавьте измельчённый чеснок и натертый свежий имбирь, после чего перемешайте.

Как вкусно приготовить куриное филе: рецепт с соевым соусом и медом

Выкладываем филе на сковороду. Источник: Скриншот поста на странице nelly.cooking в Instagram

3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

4. Выложите курицу в один слой и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности. Если кусочков много, готовьте их в несколько заходов. Переложите готовое мясо на тарелку.

Как вкусно приготовить куриное филе: рецепт с соевым соусом и медом

Добавляем обжаренное филе в соус. Источник: Скриншот поста на странице nelly.cooking в Instagram

5. В ту же сковороду влейте приготовленный соус. Доведите его до легкого кипения, постоянно помешивая.

6. Верните курицу в сковороду и перемешивайте, пока соус не загустеет и равномерно не покроет кусочки мяса.

Как вкусно приготовить куриное филе: рецепт с соевым соусом и медом

Готовое куриное филе. Источник: Скриншот поста на странице nelly.cooking в Instagram

7. Перед подачей посыпьте блюдо нарезанным зеленым луком и кунжутом по желанию. Подавайте горячим с любимым гарниром.

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