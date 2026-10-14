Как вкусно приготовить куриное филе: рецепт с соевым соусом и медом

Куриное филе можно приготовить в густом медово-соевом соусе с чесноком и имбирем. Сначала кусочки мяса обваливают в кукурузном крахмале со специями и обжаривают до золотистой корочки. Затем курицу смешивают с соусом, который при нагревании загустевает и покрывает каждый кусочек. Такое блюдо хорошо сочетается с рисом, лапшой или свежими овощами.

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Идея приготовления сочной курицы в азиатском соусе опубликована на странице nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты для курицы:

Куриное филе – 700 г

Кукурузный крахмал – 4 ст.л.

Лимонный сок – по вкусу

Паприка – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Для соуса:

Соевый соус – 100 мл.

Мед – 1 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика

Свежий имбирь – 1 ч.л.

Зеленый лук – для подачи, по желанию

Кунжут – для подачи, по желанию

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками или полосками. Добавьте лимонный сок, паприку, черный перец и кукурузный крахмал. Тщательно перемешайте, чтобы смесь равномерно покрыла мясо.

2. Для соуса смешайте соевый соус с мёдом. Добавьте измельчённый чеснок и натертый свежий имбирь, после чего перемешайте.

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3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

4. Выложите курицу в один слой и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности. Если кусочков много, готовьте их в несколько заходов. Переложите готовое мясо на тарелку.

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5. В ту же сковороду влейте приготовленный соус. Доведите его до легкого кипения, постоянно помешивая.

6. Верните курицу в сковороду и перемешивайте, пока соус не загустеет и равномерно не покроет кусочки мяса.

7. Перед подачей посыпьте блюдо нарезанным зеленым луком и кунжутом по желанию. Подавайте горячим с любимым гарниром.

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