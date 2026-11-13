Как вкусно приготовить куриные желудки: тушим с луком и сметаной
Куриные желудки можно приготовить так, что по вкусу они будут напоминать грибы. Для этого их сначала отваривают до мягкости, а затем обжаривают с луком и тушат в сметанном соусе. Особый аромат блюду придают грибная приправа, чеснок и черный перец. Такой рецепт подойдет для сытного обеда или ужина, а для приготовления понадобятся простые и доступные продукты.
Идея приготовления тушеных куриных желудочков опубликована на странице olgatomcak в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные желудки – 500 г
- лук – 2 шт.
- лавровый лист – 1-2 шт.
- перец горошком – по вкусу
- грибная приправа – 1 ч.л.
- чеснок – 3 зубчика
- сметана – 200 мл.
- масло – для жарки
- молотый черный перец – по вкусу
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриные желудки хорошо промойте и положите в кастрюлю. Добавьте одну очищенную луковицу, лавровый лист, перец горошком и соль. Залейте водой и варите примерно 1,5 часа, пока желудки не станут мягкими.
2. Отваренные желудки достаньте из бульона, немного остудите и нарежьте небольшими кусочками.
3. Вторую луковицу нарежьте полукольцами. Разогрейте на сковороде масло, выложите лук и обжарьте до прозрачности.
4. Добавьте куриные желудки и готовьте вместе с луком примерно 10 минут, периодически помешивая.
5. Добавьте грибную приправу, молотый перец и измельченный чеснок. Перемешайте, влейте сметану и еще раз хорошо перемешайте.
6. Накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне 15-20 минут. Если соус получился слишком густым, добавьте немного воды и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.