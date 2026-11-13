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Как вкусно приготовить куриные желудки: тушим с луком и сметаной

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
414
Как вкусно приготовить куриные желудки: тушим с луком и сметаной
Как вкусно потушить куриные желудочки. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Куриные желудки можно приготовить так, что по вкусу они будут напоминать грибы. Для этого их сначала отваривают до мягкости, а затем обжаривают с луком и тушат в сметанном соусе. Особый аромат блюду придают грибная приправа, чеснок и черный перец. Такой рецепт подойдет для сытного обеда или ужина, а для приготовления понадобятся простые и доступные продукты.

Идея приготовления тушеных куриных желудочков опубликована на странице olgatomcak в Instagram.

Как вкусно приготовить куриные желудки: тушим с луком и сметаной

Как вкусно приготовить куриные желудочки. Источник: Скриншот поста на странице olgatomcak в Instagram

Ингредиенты:

  • куриные желудки – 500 г
  • лук – 2 шт.
  • лавровый лист – 1-2 шт.
  • перец горошком – по вкусу
  • грибная приправа – 1 ч.л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • сметана – 200 мл.
  • масло – для жарки
  • молотый черный перец – по вкусу
  • соль – по вкусу
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Способ приготовления:

Как вкусно приготовить куриные желудки: тушим с луком и сметаной

Отвариваем желудки. Источник: Скриншот поста на странице olgatomcak в Instagram

1. Куриные желудки хорошо промойте и положите в кастрюлю. Добавьте одну очищенную луковицу, лавровый лист, перец горошком и соль. Залейте водой и варите примерно 1,5 часа, пока желудки не станут мягкими.

2. Отваренные желудки достаньте из бульона, немного остудите и нарежьте небольшими кусочками.

Как вкусно приготовить куриные желудки: тушим с луком и сметаной

Добавляем желудки к луку. Источник: Скриншот поста на странице olgatomcak в Instagram

3. Вторую луковицу нарежьте полукольцами. Разогрейте на сковороде масло, выложите лук и обжарьте до прозрачности.

Как вкусно приготовить куриные желудки: тушим с луком и сметаной

Добавляем специи. Источник: Скриншот поста на странице olgatomcak в Instagram

4. Добавьте куриные желудки и готовьте вместе с луком примерно 10 минут, периодически помешивая.

Как вкусно приготовить куриные желудки: тушим с луком и сметаной

Добавляем сметану. Источник: Скриншот поста на странице olgatomcak в Instagram

5. Добавьте грибную приправу, молотый перец и измельченный чеснок. Перемешайте, влейте сметану и еще раз хорошо перемешайте.

6. Накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне 15-20 минут. Если соус получился слишком густым, добавьте немного воды и перемешайте.

Как вкусно приготовить куриные желудки: тушим с луком и сметаной

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице olgatomcak в Instagram

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