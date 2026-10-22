Как вкусно приготовить куриные бедра: рецепт с соевым соусом и кетчупом

Куриные бедра можно приготовить на сковороде с луком, сладким перцем и густым соусом на основе соевого соуса и кетчупа. Сначала мясо нужно обжарить в муке до золотистой корочки, а затем потушить вместе с овощами. Копченая паприка, чеснок и молотый перец придают блюду выразительный аромат. Такая курица хорошо сочетается с картофельным пюре, рисом или другими кашами.

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Идея приготовления сочных куриных бедер в соусе опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

Куриные бедра – 1 кг.

Мука – 3-4 ст.л.

Лук – 1 шт.

Сладкий перец – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Масло – для жарки

Для соуса:

Соевый соус – 70 мл.

Кетчуп – 3 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Молотый черный перец – ½ ч.л.

Копченая паприка – ½ ч.л.

Вода – 100 мл.

Способ приготовления:

1. При необходимости обсушите куриные бедра бумажными полотенцами. Обваляйте каждый кусочек в муке, стряхивая излишки.

2. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте бедра с обеих сторон до золотистой корочки. Если мяса много, готовьте его партиями, чтобы кусочки равномерно подрумянились.

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3. Лук нарежьте полукольцами, сладкий перец – кубиками или полосками, а чеснок – тонкими ломтиками.

4. В глубокой сковороде разогрейте немного масла и обжарьте лук в течение 3-4 минут. Добавьте чеснок и сладкий перец, перемешайте и готовьте еще 2-3 минуты.

5. Для соуса смешайте соевый соус, кетчуп, сахар, молотый перец, копченую паприку и воду. Перемешайте, чтобы сахар растворился.

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6. Выложите обжаренные куриные бедра на овощи, залейте соусом и накройте крышкой. Тушите на небольшом огне примерно 10-15 минут или дольше, если нужно, до полной готовности мяса. Время зависит от размера бедер и наличия кости.

7. Готовое блюдо по желанию посыпьте измельченной зеленью. Подавайте горячим с картофельным пюре, рисом или любимой кашей.

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