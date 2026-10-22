Как вкусно приготовить куриные бедра: рецепт с соевым соусом и кетчупом
Куриные бедра можно приготовить на сковороде с луком, сладким перцем и густым соусом на основе соевого соуса и кетчупа. Сначала мясо нужно обжарить в муке до золотистой корочки, а затем потушить вместе с овощами. Копченая паприка, чеснок и молотый перец придают блюду выразительный аромат. Такая курица хорошо сочетается с картофельным пюре, рисом или другими кашами.
Идея приготовления сочных куриных бедер в соусе опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриные бедра – 1 кг.
- Мука – 3-4 ст.л.
- Лук – 1 шт.
- Сладкий перец – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Масло – для жарки
Для соуса:
- Соевый соус – 70 мл.
- Кетчуп – 3 ст.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Молотый черный перец – ½ ч.л.
- Копченая паприка – ½ ч.л.
- Вода – 100 мл.
Способ приготовления:
1. При необходимости обсушите куриные бедра бумажными полотенцами. Обваляйте каждый кусочек в муке, стряхивая излишки.
2. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте бедра с обеих сторон до золотистой корочки. Если мяса много, готовьте его партиями, чтобы кусочки равномерно подрумянились.
3. Лук нарежьте полукольцами, сладкий перец – кубиками или полосками, а чеснок – тонкими ломтиками.
4. В глубокой сковороде разогрейте немного масла и обжарьте лук в течение 3-4 минут. Добавьте чеснок и сладкий перец, перемешайте и готовьте еще 2-3 минуты.
5. Для соуса смешайте соевый соус, кетчуп, сахар, молотый перец, копченую паприку и воду. Перемешайте, чтобы сахар растворился.
6. Выложите обжаренные куриные бедра на овощи, залейте соусом и накройте крышкой. Тушите на небольшом огне примерно 10-15 минут или дольше, если нужно, до полной готовности мяса. Время зависит от размера бедер и наличия кости.
7. Готовое блюдо по желанию посыпьте измельченной зеленью. Подавайте горячим с картофельным пюре, рисом или любимой кашей.
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