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Как вкусно приготовить макароны: самый простой рецепт сытного блюда для всей семьи

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
909
Как вкусно приготовить макароны: самый простой рецепт сытного блюда для всей семьи
Как приготовить вкусные макароны. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Макароны – идеальный продукт для приготовления разных блюд. Даже можно просто сварить их, добавить сыр или мясо, сосиски. 

Как вкусно приготовить макароны: самый простой рецепт сытного блюда для всей семьи

Как вкусно приготовить макароны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных макарон, с сыром и специями. 

Ингредиенты: 

  • 300 г сосисок
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст.л томатной пасты
  • 1 ст.л сливочного сыра
  • 50 г сыра
  • 150-200 г макарон
  • зелень
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Способ приготовления: 

1. Обжариваем сосиски на среднем огне до золотистого цвета. Добавляем мелко нарезанные лук и чеснок, обжариваем несколько минут. Добавляем специи, томатную пасту, сливочный сыр и хорошо перемешиваем.

Как вкусно приготовить макароны: самый простой рецепт сытного блюда для всей семьи

Жареные сосиски с соусом

2. Всыпаем макароны, заливаем водой (количество как на видео) и готовим под крышкой на небольшом огне 8-10 минут.

Как вкусно приготовить макароны: самый простой рецепт сытного блюда для всей семьи

Готовое блюдо

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