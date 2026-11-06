Как вкусно приготовить макароны: самый простой рецепт сытного блюда для всей семьи
Макароны – идеальный продукт для приготовления разных блюд. Даже можно просто сварить их, добавить сыр или мясо, сосиски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных макарон, с сыром и специями.
Ингредиенты:
- 300 г сосисок
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст.л томатной пасты
- 1 ст.л сливочного сыра
- 50 г сыра
- 150-200 г макарон
- зелень
Читайте также
Способ приготовления:
1. Обжариваем сосиски на среднем огне до золотистого цвета. Добавляем мелко нарезанные лук и чеснок, обжариваем несколько минут. Добавляем специи, томатную пасту, сливочный сыр и хорошо перемешиваем.
2. Всыпаем макароны, заливаем водой (количество как на видео) и готовим под крышкой на небольшом огне 8-10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: