Как вкусно приготовить макароны: самый простой рецепт сытного блюда для всей семьи

Макароны – идеальный продукт для приготовления разных блюд. Даже можно просто сварить их, добавить сыр или мясо, сосиски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных макарон, с сыром и специями.

Ингредиенты:

300 г сосисок

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 ст.л томатной пасты

1 ст.л сливочного сыра

50 г сыра

150-200 г макарон

зелень

Способ приготовления:

1. Обжариваем сосиски на среднем огне до золотистого цвета. Добавляем мелко нарезанные лук и чеснок, обжариваем несколько минут. Добавляем специи, томатную пасту, сливочный сыр и хорошо перемешиваем.

2. Всыпаем макароны, заливаем водой (количество как на видео) и готовим под крышкой на небольшом огне 8-10 минут.

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