Как вкусно приготовить молочную рисовую кашу: делимся рецептом

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербоя"Требования России неприемлемы": адмирал НАТО заявил, что Украина не должна соглашаться на ограничения численности армии"Требования России неприемлемы": адмирал НАТО заявил, что Украина не должна соглашаться на ограничения численности армииФинляндия и Норвегия заговорили с Путиным: какие возможности и риски открывает этот шаг для Украины и Европы. Интервью с ВеселовскимФинляндия и Норвегия заговорили с Путиным: какие возможности и риски открывает этот шаг для Украины и Европы. Интервью с ВеселовскимИллюстрация – паспорта УкраиныУкраинка каждые две недели летала в страну ЕС за выплатами: какой приговор вынес судВ российском Новокуйбышевске атакован НПЗ: после серии взрывов начался пожар. Фото и видеоВ российском Новокуйбышевске атакован НПЗ: после серии взрывов начался пожар. Фото и видеоПотери РФ в УкраинеСилы обороны уничтожили 1590 оккупантов и два самолета армии РФ: данные ГенштабаБудет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответБудет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответЛучший день для реализации старых планов: Львам повезет, а Раки получат важный ответ по финансах – гороскоп на 30 октября для всехЛучший день для реализации старых планов: Львам повезет, а Раки получат важный ответ по финансах – гороскоп на 30 октября для всехОсновную теорию происхождения жизни на Земле поставили под сомнение: что с ней не такОсновную теорию происхождения жизни на Земле поставили под сомнение: что с ней не такОтражение воздушной атаки РФРоссия осуществила комбинированную атаку на Украину, силы ПВО сбили 3 ракеты и почти сотню БПЛА: последствия вражеских ударов
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как вкусно приготовить молочную рисовую кашу: делимся рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
129
Рецепт каши
Как вкусно приготовить молочную рисовую кашу: делимся рецептом. Источник: Сгенерировано ИИ

Молочная рисовая каша – очень простое, но при этом очень вкусное блюдо, которое можно есть на завтрак. Для яркого и оригинального вкуса добавьте специи, например, кардамон, корицу.

Как вкусно приготовить молочную рисовую кашу: делимся рецептом

Как приготовить вкусно рисовую кашу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной, молочной рисовой каши, с цедрой цитрусовых.

Ингредиенты: 

  • Рис круглозерный – 100 г
  • Сливочное масло – 20 г
  • Вода – 200 г
  • Молоко – 300-400 г
  • Желток – 1 шт. (по желанию)
  • Сахар – 20-30 г
  • Соль
  • Специи: кардамон, ваниль, корица
  • Цедра апельсина по желанию

Способ приготовления: 

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
210
Домашний оливье по-новому: рецепт блюда без колбасы и майонеза
210
Домашний оливье по-новому: рецепт блюда без колбасы и майонеза
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
213
Шоколадный десерт к чаю: готовим нежные пирожные с какао
213
Шоколадный десерт к чаю: готовим нежные пирожные с какао
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
108
Сырные янтыки с зеленью: рецепт вкусного блюда за 10 минут
108
Сырные янтыки с зеленью: рецепт вкусного блюда за 10 минут

1. Сначала немного промоем рис, затем откинем на сито. Обжарьте его пару минут вместе со специями на сливочном масле. Так лучше раскроется аромат специй. Если берете молотые специи, лучше добавлять их в конце, заливаем водой и варим 5-10 минут. Затем добавляем молоко и варим еще 15-20 минут. 

Как вкусно приготовить молочную рисовую кашу: делимся рецептом

Рис со специями

2. К желтку добавляем сахар, перемешиваем и добавляем немного горячего молока из каши, чтобы яичная смесь стала жиже. За пару минут до конца приготовления тонкой струйкой вливаем желток, постоянно помешивая. Это не обязательно, но так каша станет еще более кремовой. Варим еще минуту, выключаем огонь и даем настояться под крышкой еще минут 10. За это время каша еще загустеет. 

Как вкусно приготовить молочную рисовую кашу: делимся рецептом

Желтки с сахаром

Подаем с джемом, сухофруктами или любимыми соусами. По желанию можно добавить мед, орехи и еще масла!

Как вкусно приготовить молочную рисовую кашу: делимся рецептом

Готовая каша

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
продуктырецепт
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты