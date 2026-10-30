Как вкусно приготовить молочную рисовую кашу: делимся рецептом

Молочная рисовая каша – очень простое, но при этом очень вкусное блюдо, которое можно есть на завтрак. Для яркого и оригинального вкуса добавьте специи, например, кардамон, корицу.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной, молочной рисовой каши, с цедрой цитрусовых.

Ингредиенты:

Рис круглозерный – 100 г

Сливочное масло – 20 г

Вода – 200 г

Молоко – 300-400 г

Желток – 1 шт. (по желанию)

Сахар – 20-30 г

Соль

Специи: кардамон, ваниль, корица

Цедра апельсина по желанию

Способ приготовления:

1. Сначала немного промоем рис, затем откинем на сито. Обжарьте его пару минут вместе со специями на сливочном масле. Так лучше раскроется аромат специй. Если берете молотые специи, лучше добавлять их в конце, заливаем водой и варим 5-10 минут. Затем добавляем молоко и варим еще 15-20 минут.

2. К желтку добавляем сахар, перемешиваем и добавляем немного горячего молока из каши, чтобы яичная смесь стала жиже. За пару минут до конца приготовления тонкой струйкой вливаем желток, постоянно помешивая. Это не обязательно, но так каша станет еще более кремовой. Варим еще минуту, выключаем огонь и даем настояться под крышкой еще минут 10. За это время каша еще загустеет.

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Подаем с джемом, сухофруктами или любимыми соусами. По желанию можно добавить мед, орехи и еще масла!

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