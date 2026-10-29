Как вкусно приготовить печень: рецепт мясной запеканки с морковью и луком

Печень и куриное филе можно соединить в одной запеканке, которая подходит для семейного обеда или ужина. Для приготовления мясо и овощи измельчают, смешивают с яйцами и специями, а затем запекают в духовке. Сливочное масло помогает сделать блюдо сочнее, а морковь и лук придают ему вкус. Запеканку можно подавать горячей как основное блюдо или охлажденной, нарезав порционными кусочками.

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Идея приготовления сытной печеночно-мясной запеканки опубликована на странице viktoria radostnaya в Instagram.

Ингредиенты:

Печень – 500 г

Куриное филе – 500 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Крахмал – 1 ст.л.

Сливочное масло – 30 г

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Кунжут – для украшения, по желанию

Способ приготовления:

1. Печень промойте и при необходимости очистите от пленок и прожилок. Куриное филе нарежьте кусочками. Лук и морковь очистите и нарежьте так, чтобы их было удобно измельчать.

2. Пропустите печень, куриное филе, лук и морковь через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы.

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3. Добавьте яйца, крахмал, соль и специи. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

4. Застелите форму для запекания пергаментом и выложите в нее подготовленную смесь. Разровняйте поверхность ложкой.

5. Сливочное масло нарежьте небольшими кусочками и равномерно распределите сверху. По желанию посыпьте кунжутом.

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6. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте примерно 50-60 минут, в зависимости от размера формы и толщины слоя. Перед подачей убедитесь, что середина полностью пропеклась.

7. Дайте запеканке немного остыть, чтобы ее было легче нарезать. Разделите на порционные кусочки и подавайте к столу.

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