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Как вкусно приготовить печень: рецепт мясной запеканки с морковью и луком

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
114
Как вкусно приготовить печень: рецепт мясной запеканки с морковью и луком
Рецепт нежной печеночной запеканки. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Печень и куриное филе можно соединить в одной запеканке, которая подходит для семейного обеда или ужина. Для приготовления мясо и овощи измельчают, смешивают с яйцами и специями, а затем запекают в духовке. Сливочное масло помогает сделать блюдо сочнее, а морковь и лук придают ему вкус. Запеканку можно подавать горячей как основное блюдо или охлажденной, нарезав порционными кусочками.

Идея приготовления сытной печеночно-мясной запеканки опубликована на странице viktoria radostnaya в Instagram.

Как вкусно приготовить печень: рецепт мясной запеканки с морковью и луком

Рецепт сытной печеночной запеканки. Источник: Скриншот поста на странице viktoria radostnaya в Instagram

Ингредиенты:

  • Печень – 500 г
  • Куриное филе – 500 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Крахмал – 1 ст.л.
  • Сливочное масло – 30 г
  • Соль – по вкусу
  • Специи – по вкусу
  • Кунжут – для украшения, по желанию

Способ приготовления:

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Как вкусно приготовить печень: рецепт мясной запеканки с морковью и луком

К печени добавляем яйца. Источник: Скриншот поста на странице viktoria radostnaya в Instagram

1. Печень промойте и при необходимости очистите от пленок и прожилок. Куриное филе нарежьте кусочками. Лук и морковь очистите и нарежьте так, чтобы их было удобно измельчать.

2. Пропустите печень, куриное филе, лук и морковь через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы.

Как вкусно приготовить печень: рецепт мясной запеканки с морковью и луком

Добавляем морковь и филе к печени. Источник: Скриншот поста на странице viktoria radostnaya в Instagram

3. Добавьте яйца, крахмал, соль и специи. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

4. Застелите форму для запекания пергаментом и выложите в нее подготовленную смесь. Разровняйте поверхность ложкой.

Как вкусно приготовить печень: рецепт мясной запеканки с морковью и луком

Выливаем массу в форму. Источник: Скриншот поста на странице viktoria radostnaya в Instagram

5. Сливочное масло нарежьте небольшими кусочками и равномерно распределите сверху. По желанию посыпьте кунжутом.

Как вкусно приготовить печень: рецепт мясной запеканки с морковью и луком

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице viktoria radostnaya в Instagram

6. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте примерно 50-60 минут, в зависимости от размера формы и толщины слоя. Перед подачей убедитесь, что середина полностью пропеклась.

7. Дайте запеканке немного остыть, чтобы ее было легче нарезать. Разделите на порционные кусочки и подавайте к столу.

Как вкусно приготовить печень: рецепт мясной запеканки с морковью и луком

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице viktoria radostnaya в Instagram

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