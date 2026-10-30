Как вкусно приготовить рыбное филе: добавляем морковь, лук и консервированные ананасы

Рыба с овощами и ананасами – необычный вариант блюда для обеда или ужина, в котором сочетаются нежное филе, обжаренная морковь, лук и сладковатые кусочки фруктов. Сначала рыбу панируют в муке и обжаривают до золотистой корочки, а затем дополняют овощной смесью с кетчупом и ананасовым соком. Благодаря такому соусу блюдо приобретает кисло-сладкий вкус. Для приготовления подойдет филе рыбы без костей.

Идея приготовления нежной рыбы с овощами и ананасами опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

Рыбное филе – 500 г

Мука – для панировки

Морковь – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Консервированные ананасы – 1 банка

Кетчуп шашлычный – 3 ст.л.

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Подготовьте рыбу. Филе промойте, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте порционными кусочками. Посолите и поперчите с обеих сторон.

2. Обваляйте рыбу в муке, стряхните излишки и выложите на разогретую сковороду с маслом. Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Готовую рыбу переложите на тарелку и нарежьте на кусочки поменьше, если нужно.

3. Лук нарежьте полукольцами или кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте их на отдельной сковороде с небольшим количеством масла до мягкости.

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4. Консервированные ананасы нарежьте кусочками и переложите к овощам. Добавьте шашлычный кетчуп, немного ананасового сока, соль и перец. Перемешайте.

5. Готовьте овощи с ананасами на небольшом огне еще 2-3 минуты, чтобы ингредиенты соединились.

6. Выложите обжаренное филе в овощной соус и осторожно перемешайте. Снимите сковороду с огня и оставьте блюдо остывать вместе с соусом.

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