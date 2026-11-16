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Как вкусно приготовить овсяную кашу и что добавить для яркого вкуса: делимся секретами приготовления

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
54
Как вкусно приготовить овсяную кашу и что добавить для яркого вкуса: делимся секретами приготовления
Как вкусно приготовить овсянку. Источник: magnific

Овсянка – очень полезная, сытная, вкусная крупа, которая может быть основой для каш, супов, запеканок. Еще из нее можно готовить конфеты. 

Как вкусно приготовить овсяную кашу и что добавить для яркого вкуса: делимся секретами приготовления

Как вкусно приготовить овсяную кашу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного овсянки с томатами и сыром, чесноком. 

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья – 300 г
  • Вода – 300 мл
  • Томатная паста – 1,5-2 ст. л.
  • Помидоры черри – 5-6 шт. (или 1 средний помидор)
  • Чеснок – 2 зуб. 
  • Твердый сыр – 100 г
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Соль, специи – по вкусу
  • Свежий базилик – для подачи
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Способ приготовления:

1. В разогретую кастрюлю налейте оливковое масло, выдавливаю чеснок, добавьте нарезанные помидоры, соль и специи. Немного обжарьте. 

2. Добавьте томатную пасту и овсянку, залейте водой и готовьте примерно 15 минут, периодически помешивая.

Как вкусно приготовить овсяную кашу и что добавить для яркого вкуса: делимся секретами приготовления

Приготовление каши

3. В конце добавьте натертый сыр и перемешайте до однородности.

Как вкусно приготовить овсяную кашу и что добавить для яркого вкуса: делимся секретами приготовления

Сыр для блюда

Подавайте со свежим базиликом.

Как вкусно приготовить овсяную кашу и что добавить для яркого вкуса: делимся секретами приготовления

Готовая каша

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