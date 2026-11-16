Как вкусно приготовить овсяную кашу и что добавить для яркого вкуса: делимся секретами приготовления
Овсянка – очень полезная, сытная, вкусная крупа, которая может быть основой для каш, супов, запеканок. Еще из нее можно готовить конфеты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного овсянки с томатами и сыром, чесноком.
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья – 300 г
- Вода – 300 мл
- Томатная паста – 1,5-2 ст. л.
- Помидоры черри – 5-6 шт. (или 1 средний помидор)
- Чеснок – 2 зуб.
- Твердый сыр – 100 г
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Соль, специи – по вкусу
- Свежий базилик – для подачи
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Способ приготовления:
1. В разогретую кастрюлю налейте оливковое масло, выдавливаю чеснок, добавьте нарезанные помидоры, соль и специи. Немного обжарьте.
2. Добавьте томатную пасту и овсянку, залейте водой и готовьте примерно 15 минут, периодически помешивая.
3. В конце добавьте натертый сыр и перемешайте до однородности.
Подавайте со свежим базиликом.
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