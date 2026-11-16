Как вкусно приготовить овсяную кашу и что добавить для яркого вкуса: делимся секретами приготовления

Овсянка – очень полезная, сытная, вкусная крупа, которая может быть основой для каш, супов, запеканок. Еще из нее можно готовить конфеты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного овсянки с томатами и сыром, чесноком.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья – 300 г

Вода – 300 мл

Томатная паста – 1,5-2 ст. л.

Помидоры черри – 5-6 шт. (или 1 средний помидор)

Чеснок – 2 зуб.

Твердый сыр – 100 г

Оливковое масло – 1 ст. л.

Соль, специи – по вкусу

Свежий базилик – для подачи

Способ приготовления:

1. В разогретую кастрюлю налейте оливковое масло, выдавливаю чеснок, добавьте нарезанные помидоры, соль и специи. Немного обжарьте.

2. Добавьте томатную пасту и овсянку, залейте водой и готовьте примерно 15 минут, периодически помешивая.

3. В конце добавьте натертый сыр и перемешайте до однородности.

Подавайте со свежим базиликом.

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