Как вкусно приготовить запеченную рыбу для ужина: делимся лучшим рецептом
Дорадо – очень вкусная, ценная рыба, которую можно есть хоть каждый. А готовить рыбу лучше всего в духовке, на мангале.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной дорадо, с лимоном и специями.
Ингредиенты:
- дорадо – 2 шт. (по 300-350 г)
- лимон – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- оливковое масло – 1 ст. л.
- розмарин или тимьян – несколько веточек
- соль и черный перец – по вкусу
- петрушка – для подачи
Способ приготовления:
1. Рыбу почистить, промыть и обсушить. Сделать по 2–3 неглубоких надреза с каждой стороны.
2. Натереть солью, перцем и измельченным чесноком. Внутрь положить кружочки лимона и веточки розмарина, сбрызнуть оливковым маслом.
3. Запекать при 190°C 25-30 минут до золотистой корочки. Перед подачей посыпать свежей петрушкой и добавить еще несколько долек лимона.
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