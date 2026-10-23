Как вкусно приготовить запеченную рыбу для ужина: делимся лучшим рецептом

Дорадо – очень вкусная, ценная рыба, которую можно есть хоть каждый. А готовить рыбу лучше всего в духовке, на мангале.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной дорадо, с лимоном и специями.

Ингредиенты:

дорадо – 2 шт. (по 300-350 г)

лимон – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

оливковое масло – 1 ст. л.

розмарин или тимьян – несколько веточек

соль и черный перец – по вкусу

петрушка – для подачи

Способ приготовления:

1. Рыбу почистить, промыть и обсушить. Сделать по 2–3 неглубоких надреза с каждой стороны.

2. Натереть солью, перцем и измельченным чесноком. Внутрь положить кружочки лимона и веточки розмарина, сбрызнуть оливковым маслом.

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3. Запекать при 190°C 25-30 минут до золотистой корочки. Перед подачей посыпать свежей петрушкой и добавить еще несколько долек лимона.

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