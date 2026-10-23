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Как вкусно приготовить запеченную рыбу для ужина: делимся лучшим рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
84
Рецепт рыбы
Как вкусно приготовить запеченную рыбу для ужина: делимся лучшим рецептом. Источник: Сгенерировано ИИ

Дорадо – очень вкусная, ценная рыба, которую можно есть хоть каждый. А готовить рыбу лучше всего в духовке, на мангале. 

Как вкусно приготовить запеченную рыбу для ужина: делимся лучшим рецептом

Как вкусно приготовить дорадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной дорадо, с лимоном и специями. 

Ингредиенты:

  • дорадо – 2 шт. (по 300-350 г)
  • лимон – 1 шт.
  • чеснок – 2 зуб. 
  • оливковое масло – 1 ст. л.
  • розмарин или тимьян – несколько веточек
  • соль и черный перец – по вкусу
  • петрушка – для подачи
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Способ приготовления: 

1. Рыбу почистить, промыть и обсушить. Сделать по 2–3 неглубоких надреза с каждой стороны.

2. Натереть солью, перцем и измельченным чесноком. Внутрь положить кружочки лимона и веточки розмарина, сбрызнуть оливковым маслом.

Как вкусно приготовить запеченную рыбу для ужина: делимся лучшим рецептом

Рыба для приготовления

3. Запекать при 190°C 25-30 минут до золотистой корочки. Перед подачей посыпать свежей петрушкой и добавить еще несколько долек лимона.

Как вкусно приготовить запеченную рыбу для ужина: делимся лучшим рецептом

Готовая рыба

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