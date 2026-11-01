Как вкусно замариновать сельдь: делимся рецептом полезной закуски

Маринованная сельдь – очень вкусная закуска, которую можно очень просто приготовить в домашних условиях. Для этого вам нужно сделать вкусный маринад, например, из масла, воды, сахара и соли, специй.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди с луком, и маринадом.

Ингредиенты:

Сельдь – 1 шт.

Соль – 2 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Лавровый лист – 2 шт.

Черный перец горошком – 1/2 ч. л.

Кориандр – 1/3 ч. л.

Вода – 200 г

Масло – 1 ст. л.

Уксус 6% – 1 ст. л.

Гвозника – 2-3 шт.

Лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Готовим маринад: смешаем соль, сахар, перец, лавровый лист и кориандр. Доведем до кипения и дадим покипеть минуту. Снимаем с огня, добавляем уксус и масло. Пусть остывает.

2. Подмороженную рыбу очищаем от внутренностей, отрезаем голову под плавником. Отрезаем все плавники и хвост. Нарезаем кусочками толщиной примерно в полтора пальца.

3. Нарезаем лук, добавляем к рыбе и заливаем маринадом. Ставим в холод минимум на ночь, лучше на сутки.

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