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Как вкусно замариновать сельдь: делимся рецептом полезной закуски

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Как вкусно замариновать сельдь: делимся рецептом полезной закуски
Как вкусно замариновать сельдь. Источник: freepik.com

Маринованная сельдь – очень вкусная закуска, которую можно очень просто приготовить в домашних условиях. Для этого вам нужно сделать вкусный маринад, например, из масла, воды, сахара и соли, специй.

Как вкусно замариновать сельдь: делимся рецептом полезной закуски

Как вкусно засолить сельдь

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди с луком, и маринадом. 

Ингредиенты: 

  • Сельдь – 1 шт.
  • Соль – 2 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Черный перец горошком – 1/2 ч. л. 
  • Кориандр – 1/3 ч. л.
  • Вода – 200 г
  • Масло – 1 ст. л.
  • Уксус 6% – 1 ст. л.
  • Гвозника – 2-3 шт. 
  • Лук – 1 шт. 
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Пышный панкейк с сюрпризом внутри: простой рецепт без духовки

Способ приготовления: 

1. Готовим маринад: смешаем соль, сахар, перец, лавровый лист и кориандр. Доведем до кипения и дадим покипеть минуту. Снимаем с огня, добавляем уксус и масло. Пусть остывает.

Как вкусно замариновать сельдь: делимся рецептом полезной закуски

Маринад для рыбы

2. Подмороженную рыбу очищаем от внутренностей, отрезаем голову под плавником. Отрезаем все плавники и хвост. Нарезаем кусочками толщиной примерно в полтора пальца.

Как вкусно замариновать сельдь: делимся рецептом полезной закуски

Сельдь для блюда

3. Нарезаем лук, добавляем к рыбе и заливаем маринадом. Ставим в холод минимум на ночь, лучше на сутки. 

Как вкусно замариновать сельдь: делимся рецептом полезной закуски

Готовая сельдь

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