Как вкусно замариновать сельдь: делимся рецептом полезной закуски
Маринованная сельдь – очень вкусная закуска, которую можно очень просто приготовить в домашних условиях. Для этого вам нужно сделать вкусный маринад, например, из масла, воды, сахара и соли, специй.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди с луком, и маринадом.
Ингредиенты:
- Сельдь – 1 шт.
- Соль – 2 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Черный перец горошком – 1/2 ч. л.
- Кориандр – 1/3 ч. л.
- Вода – 200 г
- Масло – 1 ст. л.
- Уксус 6% – 1 ст. л.
- Гвозника – 2-3 шт.
- Лук – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Готовим маринад: смешаем соль, сахар, перец, лавровый лист и кориандр. Доведем до кипения и дадим покипеть минуту. Снимаем с огня, добавляем уксус и масло. Пусть остывает.
2. Подмороженную рыбу очищаем от внутренностей, отрезаем голову под плавником. Отрезаем все плавники и хвост. Нарезаем кусочками толщиной примерно в полтора пальца.
3. Нарезаем лук, добавляем к рыбе и заливаем маринадом. Ставим в холод минимум на ночь, лучше на сутки.
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