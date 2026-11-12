Как вкусно замариновать цветную капусту: простой рецепт с морковью и специями

Маринованная капуста с морковью – простая овощная закуска, которую можно приготовить накануне подачи. Соцветия остаются хрустящими, а маринад с чесноком, кориандром и паприкой придает им насыщенный пряный вкус. Для приготовления овощи сначала заливают горячей смесью воды, уксуса, сахара и специй, а затем оставляют в холодильнике на ночь. Уже на следующий день закуску можно подавать к столу.

Идея приготовления пикантной маринованной цветной капусты опубликована на странице bonitavkusnoo в Instagram.

Ингредиенты:

Цветная капуста – 1 кг.

Морковь – 500 г

Для маринада:

Вода – 1 л

Сахар – 1 стакан

Уксус – 150 г

Растительное масло – 50 г

Соль – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика

Кориандр – 1 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Острый молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разберите цветную капусту на небольшие соцветия. Вскипятите воду в кастрюле, опустите туда капусту и проварите примерно 2 минуты. Затем откиньте на дуршлаг.

2. Морковь очистите и натрите на терке для корейских салатов. Смешайте ее с подготовленной цветной капустой и переложите овощи в глубокую емкость.

3. Для маринада налейте в кастрюлю воду, добавьте сахар, уксус, растительное масло, соль, кориандр, паприку и острый перец. Чеснок пока не добавляйте. Перемешайте смесь и доведите до кипения.

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4. Залейте овощи горячим маринадом, чтобы он равномерно их покрыл. Оставьте до полного остывания. После этого добавьте измельченный чеснок и перемешайте.

5. Накройте емкость крышкой и поставьте в холодильник на ночь. За это время овощи пропитаются маринадом и специями. На следующий день хрустящую цветную капусту с морковью уже можно подавать к столу.

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