Как вкусно замариновать цветную капусту: простой рецепт с морковью и специями
Маринованная капуста с морковью – простая овощная закуска, которую можно приготовить накануне подачи. Соцветия остаются хрустящими, а маринад с чесноком, кориандром и паприкой придает им насыщенный пряный вкус. Для приготовления овощи сначала заливают горячей смесью воды, уксуса, сахара и специй, а затем оставляют в холодильнике на ночь. Уже на следующий день закуску можно подавать к столу.
Идея приготовления пикантной маринованной цветной капусты опубликована на странице bonitavkusnoo в Instagram.
Ингредиенты:
- Цветная капуста – 1 кг.
- Морковь – 500 г
Для маринада:
- Вода – 1 л
- Сахар – 1 стакан
- Уксус – 150 г
- Растительное масло – 50 г
- Соль – 2 ст.л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Кориандр – 1 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Острый молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разберите цветную капусту на небольшие соцветия. Вскипятите воду в кастрюле, опустите туда капусту и проварите примерно 2 минуты. Затем откиньте на дуршлаг.
2. Морковь очистите и натрите на терке для корейских салатов. Смешайте ее с подготовленной цветной капустой и переложите овощи в глубокую емкость.
3. Для маринада налейте в кастрюлю воду, добавьте сахар, уксус, растительное масло, соль, кориандр, паприку и острый перец. Чеснок пока не добавляйте. Перемешайте смесь и доведите до кипения.
4. Залейте овощи горячим маринадом, чтобы он равномерно их покрыл. Оставьте до полного остывания. После этого добавьте измельченный чеснок и перемешайте.
5. Накройте емкость крышкой и поставьте в холодильник на ночь. За это время овощи пропитаются маринадом и специями. На следующий день хрустящую цветную капусту с морковью уже можно подавать к столу.
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