Как вкусно запечь куриное филе: рецепт с помидорами и сыром

Куриное филе можно приготовить так, чтобы мясо осталось нежным, а сверху образовалась аппетитная сырная корочка. Для этого понадобятся помидоры, сыр, яйцо, сметана, майонез и немного чеснока. Ингредиенты нужно выложить слоями и запечь в духовке. Такое блюдо хорошо подойдет для семейного ужина, а подготовить его можно без сложных кулинарных приемов.

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Идея приготовления сочного куриного филе под сырной шапочкой опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Твердый сыр – 180 г

Яйцо – 1 шт.

Сметана 20% – 2 ст.л.

Майонез – 4 ст.л.

Чеснок – по вкусу

Соль – по вкусу

Специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. При необходимости промойте куриное филе и обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте каждое филе на пласты, чтобы они равномерно пропеклись.

2. Посолите, добавьте любимые специи и выложите мясо на противень, застеленный пергаментом или слегка смазанный маслом.

3. Помидоры нарежьте кружочками или тонкими ломтиками. Разложите их поверх куриного филе.

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4. Сыр натрите на терке. Смешайте его с яйцом, сметаной и майонезом. Добавьте измельченный чеснок и перемешайте до однородности.

5. Равномерно распределите сырную смесь поверх помидоров, чтобы она покрывала мясо.

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6. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте филе примерно 20-25 минут, пока мясо полностью не приготовится, а сырная шапочка не станет золотистой. Точное время зависит от толщины кусочков, поэтому при необходимости готовьте немного дольше.

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