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Как вкусно запечь куриное филе: рецепт с помидорами и сыром

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
87
Как вкусно запечь куриное филе: рецепт с помидорами и сыром
Как приготовить сочное куриное филе в духовке. Источник: Создано с помощью ИИ

Куриное филе можно приготовить так, чтобы мясо осталось нежным, а сверху образовалась аппетитная сырная корочка. Для этого понадобятся помидоры, сыр, яйцо, сметана, майонез и немного чеснока. Ингредиенты нужно выложить слоями и запечь в духовке. Такое блюдо хорошо подойдет для семейного ужина, а подготовить его можно без сложных кулинарных приемов.

Идея приготовления сочного куриного филе под сырной шапочкой опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Как вкусно запечь куриное филе: рецепт с помидорами и сыром

Рецепт сочного куриного филе. Источник: Скриншот поста на странице lilya.m.a в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 2 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Твердый сыр – 180 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сметана 20% – 2 ст.л.
  • Майонез – 4 ст.л.
  • Чеснок – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления:

Как вкусно запечь куриное филе: рецепт с помидорами и сыром

Приправляем куриное филе. Источник: Скриншот поста на странице lilya.m.a в Instagram

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1. При необходимости промойте куриное филе и обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте каждое филе на пласты, чтобы они равномерно пропеклись.

2. Посолите, добавьте любимые специи и выложите мясо на противень, застеленный пергаментом или слегка смазанный маслом.

Как вкусно запечь куриное филе: рецепт с помидорами и сыром

Соединяем в миске ингредиенты для начинки. Источник: Скриншот поста на странице lilya.m.a в Instagram

3. Помидоры нарежьте кружочками или тонкими ломтиками. Разложите их поверх куриного филе.

4. Сыр натрите на терке. Смешайте его с яйцом, сметаной и майонезом. Добавьте измельченный чеснок и перемешайте до однородности.

Как вкусно запечь куриное филе: рецепт с помидорами и сыром

Выкладываем помидоры и сыр на филе. Источник: Скриншот поста на странице lilya.m.a в Instagram

5. Равномерно распределите сырную смесь поверх помидоров, чтобы она покрывала мясо.

Как вкусно запечь куриное филе: рецепт с помидорами и сыром

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице lilya.m.a в Instagram

6. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте филе примерно 20-25 минут, пока мясо полностью не приготовится, а сырная шапочка не станет золотистой. Точное время зависит от толщины кусочков, поэтому при необходимости готовьте немного дольше.

Как вкусно запечь куриное филе: рецепт с помидорами и сыром

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице lilya.m.a в Instagram

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