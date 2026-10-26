Как вкусно запечь куриное филе: рецепт с помидорами и сыром
Куриное филе можно приготовить так, чтобы мясо осталось нежным, а сверху образовалась аппетитная сырная корочка. Для этого понадобятся помидоры, сыр, яйцо, сметана, майонез и немного чеснока. Ингредиенты нужно выложить слоями и запечь в духовке. Такое блюдо хорошо подойдет для семейного ужина, а подготовить его можно без сложных кулинарных приемов.
Идея приготовления сочного куриного филе под сырной шапочкой опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 2 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Твердый сыр – 180 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана 20% – 2 ст.л.
- Майонез – 4 ст.л.
- Чеснок – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. При необходимости промойте куриное филе и обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте каждое филе на пласты, чтобы они равномерно пропеклись.
2. Посолите, добавьте любимые специи и выложите мясо на противень, застеленный пергаментом или слегка смазанный маслом.
3. Помидоры нарежьте кружочками или тонкими ломтиками. Разложите их поверх куриного филе.
4. Сыр натрите на терке. Смешайте его с яйцом, сметаной и майонезом. Добавьте измельченный чеснок и перемешайте до однородности.
5. Равномерно распределите сырную смесь поверх помидоров, чтобы она покрывала мясо.
6. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте филе примерно 20-25 минут, пока мясо полностью не приготовится, а сырная шапочка не станет золотистой. Точное время зависит от толщины кусочков, поэтому при необходимости готовьте немного дольше.
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