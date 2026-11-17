Куриные голени можно готовить со специями, чесноком, сливочным маслом, соевым соусом. Для яркого вкуса можно добавить зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных голеней, с соевым соусом и специями.

Ингредиенты:

Голени – 8-10 шт.

Маринад:

Соевый соус – 3 ст. л.

Кунжутное масло – 1 ст. л.

Сухой чеснок – 1 ч. л.

Копченая паприка – 1 ч. л.

Сушеный чили – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Сливочная заливка:

Сливочное масло – 70 г

Свежий чеснок – 5-6 зуб.

Петрушка – пучок

Способ приготовления:

1. Голени разрежьте и немного раскройте, чтобы маринад хорошо пропитал мясо. Добавьте соевый соус, кунжутное масло, специи и хорошо перемешайте.

2. Запекайте 25-30 минут при 200°C в аэрогриле или духовке.

3. Пока курица готовится, растапливаю на сковороде сливочное масло, добавьте чеснок и петрушку, слегка прогрейте – и этой ароматной смесью полейте готовые голени.

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