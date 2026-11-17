Как вкусно запечь куриные голени для ужина: делимся легким рецептом
Куриные голени можно готовить со специями, чесноком, сливочным маслом, соевым соусом. Для яркого вкуса можно добавить зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных голеней, с соевым соусом и специями.
Ингредиенты:
- Голени – 8-10 шт.
Маринад:
- Соевый соус – 3 ст. л.
- Кунжутное масло – 1 ст. л.
- Сухой чеснок – 1 ч. л.
- Копченая паприка – 1 ч. л.
- Сушеный чили – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Сливочная заливка:
- Сливочное масло – 70 г
- Свежий чеснок – 5-6 зуб.
- Петрушка – пучок
Способ приготовления:
1. Голени разрежьте и немного раскройте, чтобы маринад хорошо пропитал мясо. Добавьте соевый соус, кунжутное масло, специи и хорошо перемешайте.
2. Запекайте 25-30 минут при 200°C в аэрогриле или духовке.
3. Пока курица готовится, растапливаю на сковороде сливочное масло, добавьте чеснок и петрушку, слегка прогрейте – и этой ароматной смесью полейте готовые голени.
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