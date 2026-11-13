Как вкусно запечь свинину: простой рецепт с медом, соевым соусом и чесноком

Свиную вырезку можно запечь целым куском в густой медово-соевой глазури, которая придает мясу приятный сладковатый вкус и выразительный аромат. Для соуса смешивают соевый соус, мед, томатную пасту, горчицу, чеснок и специи. Во время запекания мясо несколько раз поливают этой смесью, чтобы оно пропиталось ароматами и осталось сочным. Подготовка продуктов занимает около 15 минут, а остальную работу выполняет духовка.

Идея приготовления сочной свинины в медово-соевой глазури опубликована на странице recipes.ira в Instagram.

Ингредиенты:

свиная вырезка – 2 шт. (примерно 600-800 г)

зеленый лук – для подачи.

Для соуса:

соевый соус – 70 мл.

жидкий мед – 2 ст.л.

масло – 2 ст.л.

томатная паста – 1 ст.л. или кетчуп – 2 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

кукурузный крахмал – 2 ч.л.

холодная вода – 70 мл.

горчица – ½ ч.л.

паприка – 1 ч.л. без горки

молотый черный перец – щепотка

Способ приготовления:

1. Очистите свиную вырезку от пленок, при необходимости промойте и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Выложите целые куски мяса в форму для запекания.

2. Разведите кукурузный крахмал в холодной воде. В отдельной миске соедините его с соевым соусом, медом, маслом и томатной пастой. Добавьте горчицу, паприку, черный перец и пропущенный через пресс чеснок. Тщательно перемешайте до однородности.

3. Полейте вырезку подготовленным соусом и с помощью кулинарной кисточки распределите его по всей поверхности мяса. При желании накройте форму и оставьте свинину мариноваться в холодильнике примерно на час.

4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте форму с мясом и запекайте примерно 45 минут. Один-два раза во время приготовления полейте вырезку соусом со дна формы.

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5. Готовое мясо достаньте из духовки и оставьте отдохнуть примерно на 10-15 минут. Затем нарежьте порционными кусочками прямо в форме.

6. Полейте свинину густым соусом, оставшимся после запекания, и посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.

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