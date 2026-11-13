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Как вкусно запечь свинину: простой рецепт с медом, соевым соусом и чесноком

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
57
Как вкусно запечь свинину: простой рецепт с медом, соевым соусом и чесноком
Рецепт сочной свинины. Источник: Создано с помощью ИИ

Свиную вырезку можно запечь целым куском в густой медово-соевой глазури, которая придает мясу приятный сладковатый вкус и выразительный аромат. Для соуса смешивают соевый соус, мед, томатную пасту, горчицу, чеснок и специи. Во время запекания мясо несколько раз поливают этой смесью, чтобы оно пропиталось ароматами и осталось сочным. Подготовка продуктов занимает около 15 минут, а остальную работу выполняет духовка.

Идея приготовления сочной свинины в медово-соевой глазури опубликована на странице recipes.ira в Instagram.

Как вкусно запечь свинину: простой рецепт с медом, соевым соусом и чесноком

Рецепт сочной вырезки. Источник: Скриншот поста на странице recipes.ira в Instagram

Ингредиенты:

  • свиная вырезка – 2 шт. (примерно 600-800 г)
  • зеленый лук – для подачи.

Для соуса:

  • соевый соус – 70 мл.
  • жидкий мед – 2 ст.л.
  • масло – 2 ст.л.
  • томатная паста – 1 ст.л. или кетчуп – 2 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • кукурузный крахмал – 2 ч.л.
  • холодная вода – 70 мл.
  • горчица – ½ ч.л.
  • паприка – 1 ч.л. без горки
  • молотый черный перец – щепотка
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Способ приготовления:

Как вкусно запечь свинину: простой рецепт с медом, соевым соусом и чесноком

Готовим соус. Источник: Скриншот поста на странице recipes.ira в Instagram

1. Очистите свиную вырезку от пленок, при необходимости промойте и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Выложите целые куски мяса в форму для запекания.

2. Разведите кукурузный крахмал в холодной воде. В отдельной миске соедините его с соевым соусом, медом, маслом и томатной пастой. Добавьте горчицу, паприку, черный перец и пропущенный через пресс чеснок. Тщательно перемешайте до однородности.

Как вкусно запечь свинину: простой рецепт с медом, соевым соусом и чесноком

Поливаем вырезку соусом. Источник: Скриншот поста на странице recipes.ira в Instagram

3. Полейте вырезку подготовленным соусом и с помощью кулинарной кисточки распределите его по всей поверхности мяса. При желании накройте форму и оставьте свинину мариноваться в холодильнике примерно на час.

4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте форму с мясом и запекайте примерно 45 минут. Один-два раза во время приготовления полейте вырезку соусом со дна формы.

Как вкусно запечь свинину: простой рецепт с медом, соевым соусом и чесноком

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице recipes.ira в Instagram

5. Готовое мясо достаньте из духовки и оставьте отдохнуть примерно на 10-15 минут. Затем нарежьте порционными кусочками прямо в форме.

6. Полейте свинину густым соусом, оставшимся после запекания, и посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.

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