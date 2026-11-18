Как вкусно засолить красную рыбу: делимся лучшим рецептом
Красная рыба – очень вкусный, полезный продукт, который можно добавлять в салаты, закуски. А солить рыбу можно просто при помощи соли, сахара.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой рыбы, которую можно есть через сутки.
Ингредиенты:
- красная рыба – 400 г
- соль – 1 ст. л.
- сахар – 1 ч. л. с горкой
Способ приготовления:
1. Из рыбы вынимаем косточки и хорошо просушиваем бумажным полотенцем.
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2. Смешиваем соль с сахаром и натираем рыбу со всех сторон.
3. Перекладываем в контейнер кожей вверх, закрываем и оставляем в холодильнике на 8-12 часов.
После засолки сливаем жидкость, а рыбу протираем бумажным полотенцем.
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