Красная рыба – очень вкусный, полезный продукт, который можно добавлять в салаты, закуски. А солить рыбу можно просто при помощи соли, сахара.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой рыбы, которую можно есть через сутки.

Ингредиенты:

красная рыба – 400 г

соль – 1 ст. л.

сахар – 1 ч. л. с горкой

Способ приготовления:

1. Из рыбы вынимаем косточки и хорошо просушиваем бумажным полотенцем.

2. Смешиваем соль с сахаром и натираем рыбу со всех сторон.

3. Перекладываем в контейнер кожей вверх, закрываем и оставляем в холодильнике на 8-12 часов.

После засолки сливаем жидкость, а рыбу протираем бумажным полотенцем.

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