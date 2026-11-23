Красная слабосоленая рыба – очень вкусный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, бутербродов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой красной рыбы, которая готовится с солью и сахаром.

Ингредиенты:

красная рыба – 400 г

соль – 1 ст. л.

сахар – 1 ч. л. с горкой

Способ приготовления:

1. Из рыбы удаляем косточки и хорошо просушиваем бумажным полотенцем.

2. Смешиваем соль с сахаром и натираем рыбу со всех сторон. Перекладываем в контейнер кожей вверх, закрываем и оставляем в холодильнике на 8-12 часов.

3. После засолки сливаем жидкость, а рыбу протираем бумажным полотенцем.

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