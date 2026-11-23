Как вкусно засолить красную рыбу: делимся лучшим рецептом
Красная слабосоленая рыба – очень вкусный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, бутербродов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой красной рыбы, которая готовится с солью и сахаром.
Ингредиенты:
- красная рыба – 400 г
- соль – 1 ст. л.
- сахар – 1 ч. л. с горкой
Способ приготовления:
1. Из рыбы удаляем косточки и хорошо просушиваем бумажным полотенцем.
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2. Смешиваем соль с сахаром и натираем рыбу со всех сторон. Перекладываем в контейнер кожей вверх, закрываем и оставляем в холодильнике на 8-12 часов.
3. После засолки сливаем жидкость, а рыбу протираем бумажным полотенцем.
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