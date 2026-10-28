Как вкусно засолить красную рыбу: делимся рецептом
Слабосоленая рыба – очень простое в приготовлении блюдо. Для этого вам понадобится всего лишь соль, сахар.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, слабосоленой рыбы, которая очень просто готовится.
Ингредиенты:
- 300 г рыбы
- 1 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
Способ приготовления:
1. Зачистите рыбу, высыпаем немного смеси в контейнер.
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2. Выкладываем рыбку и сверху также засыпаем солью с сахаром, солим 4-6 часов.
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