Как вкусно засолить красную рыбу: делимся рецептом

Слабосоленая рыба – очень простое в приготовлении блюдо. Для этого вам понадобится всего лишь соль, сахар.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, слабосоленой рыбы, которая очень просто готовится.

Ингредиенты:

300 г рыбы

1 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

Способ приготовления:

1. Зачистите рыбу, высыпаем немного смеси в контейнер.

2. Выкладываем рыбку и сверху также засыпаем солью с сахаром, солим 4-6 часов.

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