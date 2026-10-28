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Как вкусно засолить красную рыбу: делимся рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
108
Как вкусно засолить красную рыбу: делимся рецептом
Рецепт салбосоленой рыбы. Источник: Создано с помощью ИИ

Слабосоленая рыба – очень простое в приготовлении блюдо. Для этого вам понадобится всего лишь соль, сахар.

Как вкусно засолить красную рыбу: делимся рецептом

Как засолить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, слабосоленой рыбы, которая очень просто готовится. 

Ингредиенты: 

  • 300 г рыбы
  • 1 ст. л. соли
  • 1 ст. л. сахара

Способ приготовления: 

1. Зачистите рыбу, высыпаем немного смеси в контейнер.

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Соль и сахар для рыбы

2. Выкладываем рыбку и сверху также засыпаем солью с сахаром, солим 4-6 часов.

Как вкусно засолить красную рыбу: делимся рецептом

Готовая рыба

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