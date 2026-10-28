Как использовать яблоки для домашней выпечки: рецепт мягкого печенья

Если дома есть несколько яблок, можно приготовить ароматное домашнее печенье к чаю. Для теста понадобятся сливочное масло, сметана, яйцо, мука и немного сахара. Натертые яблоки придают выпечке сочность, а разрыхлитель помогает сделать тесто мягким. Печенье формируют небольшими порциями и выпекают в духовке до легкой золотистой корочки.

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Идея приготовления нежного яблочного печенья опубликована на странице ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

Яблоки – 2 средних шт.

Сливочное масло – 90 г

Сметана жирностью 10% – 90 г

Сахар – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 250 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Яблоки помойте, по желанию очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Отожмите лишний сок, чтобы тесто не получилось слишком влажным.

2. Мягкое сливочное масло разотрите с сахаром. Добавьте яйцо и сметану, затем тщательно перемешайте до однородности.

3. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Постепенно добавьте сухие ингредиенты к масляной смеси и замесите мягкое тесто.

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4. Добавьте натертые яблоки и осторожно перемешайте, чтобы они равномерно распределились в тесте.

5. Застелите противень пергаментом. Сформируйте небольшие печенья и выложите их на небольшом расстоянии друг от друга.

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6. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте печенье примерно 15-20 минут, пока оно слегка не подрумянится.

7. Готовую выпечку оставьте немного остыть на противне, а затем переложите на тарелку. Подавайте к чаю или кофе.

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