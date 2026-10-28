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Как использовать яблоки для домашней выпечки: рецепт мягкого печенья

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
24
Как использовать яблоки для домашней выпечки: рецепт мягкого печенья
Как приготовить вкусное яблочное печенье. Источник: Создано с помощью ИИ

Если дома есть несколько яблок, можно приготовить ароматное домашнее печенье к чаю. Для теста понадобятся сливочное масло, сметана, яйцо, мука и немного сахара. Натертые яблоки придают выпечке сочность, а разрыхлитель помогает сделать тесто мягким. Печенье формируют небольшими порциями и выпекают в духовке до легкой золотистой корочки.

Идея приготовления нежного яблочного печенья опубликована на странице ask edith в Instagram.

Как использовать яблоки для домашней выпечки: рецепт мягкого печенья

Как приготовить домашнее яблочное печенье. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

Ингредиенты:

  • Яблоки – 2 средних шт.
  • Сливочное масло – 90 г
  • Сметана жирностью 10% – 90 г
  • Сахар – 50 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 250 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Соль – щепотка

Способ приготовления:

Как использовать яблоки для домашней выпечки: рецепт мягкого печенья

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

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1. Яблоки помойте, по желанию очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Отожмите лишний сок, чтобы тесто не получилось слишком влажным.

2. Мягкое сливочное масло разотрите с сахаром. Добавьте яйцо и сметану, затем тщательно перемешайте до однородности.

Как использовать яблоки для домашней выпечки: рецепт мягкого печенья

Тесто для печенья. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

3. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Постепенно добавьте сухие ингредиенты к масляной смеси и замесите мягкое тесто.

4. Добавьте натертые яблоки и осторожно перемешайте, чтобы они равномерно распределились в тесте.

Как использовать яблоки для домашней выпечки: рецепт мягкого печенья

Формируем печенье. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

5. Застелите противень пергаментом. Сформируйте небольшие печенья и выложите их на небольшом расстоянии друг от друга.

Как использовать яблоки для домашней выпечки: рецепт мягкого печенья

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

6. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте печенье примерно 15-20 минут, пока оно слегка не подрумянится.

7. Готовую выпечку оставьте немного остыть на противне, а затем переложите на тарелку. Подавайте к чаю или кофе.

Как использовать яблоки для домашней выпечки: рецепт мягкого печенья

Готовое печенье. Источник: Скриншот поста на странице ask edith в Instagram

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