Как завернуть трубочки из лаваша, чтобы сыр не вытекал во время жарки: делимся лайфхаком

Чтобы расплавленный сыр оставался внутри трубочек, распределяйте начинку, отступая от краев. Боковые края заверните внутрь, а лаваш плотно скрутите, закрывая начинку со всех сторон.

Eatsy рекомендует класть трубочки на сковороду свободным краем вниз, чтобы они не разворачивались во время жарки.

Как нарезать лаваш и подготовить начинку

Разложите тонкий лаваш и нарежьте широкими полосками одинакового размера. Заготовка должна вмещать начинку и оставлять свободное место для загибания боков и последнего оборота. Узкую полоску будет сложнее закрыть с торцов, поэтому ориентируйтесь на форму будущей трубочки.

К твердому сыру и зелени можно добавить вареные яйца. Соедините ингредиенты начинки со сметаной, посолите, поперчите и тщательно перемешайте, чтобы сыр, яйца и петрушка распределились равномерно.

Как закрыть торцы и скрутить трубочки

Выложите начинку на подготовленный кусок лаваша, начиная от одного края. Распределите ее ровным слоем, но оставьте чистыми боковые полосы и противоположный край, которым будете завершать рулетик. Сыр не должен лежать на сгибах: эти участки нужны, чтобы закрыть трубочку.

Сначала загните боковые края на начинку – это закроет оба торца. Затем приподнимите край с начинкой и начинайте скручивать лаваш, придерживая боковые сгибы внутри. Завершите рулетик свободным краем, слегка прижмите его и положите заготовку швом вниз, пока формируете остальные.

Если используете сметану для склеивания, нанесите ее совсем немного только на завершающий край. Не пропитывайте всю заготовку: лаваш нужно плотно завернуть, сохранив его целым. Перед жаркой проверьте форму – торцы должны быть подогнуты, а начинка полностью спрятана внутри.

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Как обжарить трубочки до хрустящей корочки

Разогрейте сковороду и слегка смажьте ее маслом. Подойдет и сковорода-гриль: для нее достаточно небольшого количества жира. Перекладывайте заготовки осторожно, придерживая завершающий край, чтобы не ослабить скручивание.

Жарьте на среднем огне с двух сторон. Ориентируйтесь на румяную поверхность лаваша и полностью расплавленный сыр внутри. Готовые трубочки переложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло, и подавайте горячими, к ним можно добавить соус.

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