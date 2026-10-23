Как заготовить опята на зиму с морковью и луком: простой рецепт

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Цель совсем иная: в ISW объяснили, что стоит за "интересом" России к мирным переговорамЦель совсем иная: в ISW объяснили, что стоит за "интересом" России к мирным переговорам"Ведет себя как ребенок". Украинский кинопродюсер раскрыл неожиданную тайну Жерара Депардье, который дружил с Путиным"Ведет себя как ребенок". Украинский кинопродюсер раскрыл неожиданную тайну Жерара Депардье, который дружил с ПутинымСилы обороны отминусовали 1830 оккупантов и сожгли 5 единиц спецтехники армии РФ: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали 1830 оккупантов и сожгли 5 единиц спецтехники армии РФ: данные ГенштабаИллюстрация - женщина с флажком УкраиныБеженцам из Украины переписали правила легализации в стране ЕС: что нужно знатьНа войне против Украины ликвидировали актера популярного российского сериала. ФотоНа войне против Украины ликвидировали актера популярного российского сериала. ФотоДональд Трамп и Владимир ПутинДемилитаризованная зона и отказ от вступления в НАТО: в The Economist раскрыли, какое мирное соглашение для Украины предлагают США"Это была обычная семья": в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото"Это была обычная семья": в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. ФотоЗенитчик ВСУРФ атаковала Украину ударными дронами, силы ПВО сбили 140 из 176 целей: есть последствия в областяхУкраинские банки заметно обновили курс доллараУкраинские обменники заметно переписали курс: сколько стоит доллар 23 октябряВ аэропорту Японии загорелся украинский Ан-124 "Руслан": что произошло. Фото и видеоВ аэропорту Японии загорелся украинский Ан-124 "Руслан": что произошло. Фото и видео

Как заготовить опята на зиму с морковью и луком: простой рецепт

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
51
Как заготовить опята на зиму с морковью и луком: простой рецепт
Как приготовить опята на зиму. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Опята на зиму можно заготовить не только в маринаде, но и вместе с морковью, луком и томатным соусом. Грибы тушат с овощами, добавляют специи и уксус, а затем раскладывают в стерилизованные банки. Такая заготовка обладает насыщенным вкусом и хорошо дополняет блюда из картофеля, кашу или мясо. Для рецепта подойдут отваренные опята, а соус можно приготовить на основе сацебели и томатной пасты.

Идея приготовления опят с овощами к картофелю опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Как заготовить опята на зиму с морковью и луком: простой рецепт

Как вкусно приготовить опята. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

Ингредиенты:

  • Отваренные опята – 1,5 кг.
  • Морковь – 500 г
  • Лук – 500 г
  • Масло – 250 мл.
  • Соус – 300 г
  • Соль – 30 г
  • Сахар – 50 г
  • Уксус – 30 мл.
  • Смесь перцев – по вкусу
  • Для соуса можно использовать 200 г сацебели и 100 г томатной пасты. При желании часть масла заменяют смальцем.
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
270
Что приготовить на завтрак из творога: рецепт нежных блинов
270
Что приготовить на завтрак из творога: рецепт нежных блинов
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
177
Ленивые вареники для завтрака: самый простой и удачный рецепт
177
Ленивые вареники для завтрака: самый простой и удачный рецепт
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
129
Сочные домашние котлеты: рассказываем, что добавить в фарш
129
Сочные домашние котлеты: рассказываем, что добавить в фарш

Способ приготовления:

Как заготовить опята на зиму с морковью и луком: простой рецепт

Ингредиенты для блюда. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

1. Лук очистите и нарежьте небольшими кусочками. Морковь почистите и натрите на крупной терке.

2. В большой кастрюле или глубокой сковороде разогрейте масло.

Как заготовить опята на зиму с морковью и луком: простой рецепт

Обжариваем овощи. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

3. Выложите лук и обжаривайте примерно 2 минуты.

4. Добавьте морковь, перемешайте и готовьте еще 20 минут, периодически помешивая, чтобы овощи не подгорели.

Как заготовить опята на зиму с морковью и луком: простой рецепт

Добавляем грибы к овощам. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

5. Добавьте отваренные опята, соус, соль и сахар. Тщательно перемешайте ингредиенты, накройте крышкой и тушите 30 минут на умеренном огне. Время от времени перемешивайте грибную смесь.

Как заготовить опята на зиму с морковью и луком: простой рецепт

Добавляем соус. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

6. Влейте уксус, добавьте смесь перцев и перемешайте. Прокипятите еще 5 минут.

7. Горячую смесь разложите в чистые стерилизованные банки и закройте крышками.

Как заготовить опята на зиму с морковью и луком: простой рецепт

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники

Сейчас мы готовим

Все рецепты