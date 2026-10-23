Как заготовить опята на зиму с морковью и луком: простой рецепт
Опята на зиму можно заготовить не только в маринаде, но и вместе с морковью, луком и томатным соусом. Грибы тушат с овощами, добавляют специи и уксус, а затем раскладывают в стерилизованные банки. Такая заготовка обладает насыщенным вкусом и хорошо дополняет блюда из картофеля, кашу или мясо. Для рецепта подойдут отваренные опята, а соус можно приготовить на основе сацебели и томатной пасты.
Идея приготовления опят с овощами к картофелю опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.
Ингредиенты:
- Отваренные опята – 1,5 кг.
- Морковь – 500 г
- Лук – 500 г
- Масло – 250 мл.
- Соус – 300 г
- Соль – 30 г
- Сахар – 50 г
- Уксус – 30 мл.
- Смесь перцев – по вкусу
- Для соуса можно использовать 200 г сацебели и 100 г томатной пасты. При желании часть масла заменяют смальцем.
Способ приготовления:
1. Лук очистите и нарежьте небольшими кусочками. Морковь почистите и натрите на крупной терке.
2. В большой кастрюле или глубокой сковороде разогрейте масло.
3. Выложите лук и обжаривайте примерно 2 минуты.
4. Добавьте морковь, перемешайте и готовьте еще 20 минут, периодически помешивая, чтобы овощи не подгорели.
5. Добавьте отваренные опята, соус, соль и сахар. Тщательно перемешайте ингредиенты, накройте крышкой и тушите 30 минут на умеренном огне. Время от времени перемешивайте грибную смесь.
6. Влейте уксус, добавьте смесь перцев и перемешайте. Прокипятите еще 5 минут.
7. Горячую смесь разложите в чистые стерилизованные банки и закройте крышками.
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