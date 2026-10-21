Как замариновать грибы за 5 минут: делимся лучшим рецептом
Маринованные грибы – очень вкусная, простая в приготовлении закуска, которую можно готовить хоть каждый день, особенно осенью. Для маринада нужно совсем масло ингредиентов.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, маринованных грибов со специями и чесноком.
Ингредиенты:
- Шампиньоны (мелкие) – 500 г
- Вода – 50 мл
- Масло рафинированное – 50 мл
- Уксус (9% или яблочный) – 2 ст. л.
- Чеснок – 3 зубчика
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец черный и душистый горошком – по вкусу (5-7 шт)
Способ приготовления:
1. Промойте грибы, чеснок мелко порубите или нарежьте пластинками.
2. Маринад: влейте в кастрюлю воду, масло и уксус, добавьте соль, сахар, лавровый лист и перец, вложите в маринад грибы и чеснок, доведите смесь до кипения, варите на небольшом огне примерно 5 минут.
3. Дайте грибам остыть – после этого они полностью готовы к употреблению.
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