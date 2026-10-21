Как замариновать грибы за 5 минут: делимся лучшим рецептом

Маринованные грибы – очень вкусная, простая в приготовлении закуска, которую можно готовить хоть каждый день, особенно осенью. Для маринада нужно совсем масло ингредиентов.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, маринованных грибов со специями и чесноком.

Ингредиенты:

Шампиньоны (мелкие) – 500 г

Вода – 50 мл

Масло рафинированное – 50 мл

Уксус (9% или яблочный) – 2 ст. л.

Чеснок – 3 зубчика

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец черный и душистый горошком – по вкусу (5-7 шт)

Способ приготовления:

1. Промойте грибы, чеснок мелко порубите или нарежьте пластинками.

2. Маринад: влейте в кастрюлю воду, масло и уксус, добавьте соль, сахар, лавровый лист и перец, вложите в маринад грибы и чеснок, доведите смесь до кипения, варите на небольшом огне примерно 5 минут.

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3. Дайте грибам остыть – после этого они полностью готовы к употреблению.

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