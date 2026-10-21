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Как замариновать грибы за 5 минут: делимся лучшим рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
192
Рецепт маринованных грибов
Как замариновать грибы за 5 минут: делимся лучшим рецептом. Источник: pexels.com

Маринованные грибы – очень вкусная, простая в приготовлении закуска, которую можно готовить хоть каждый день, особенно осенью. Для маринада нужно совсем масло ингредиентов. 

Как замариновать грибы за 5 минут: делимся лучшим рецептом

Как замариновать грибы за 5 минут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, маринованных грибов со специями и чесноком. 

Ингредиенты:

  • Шампиньоны (мелкие) – 500 г
  • Вода – 50 мл
  • Масло рафинированное – 50 мл
  • Уксус (9% или яблочный) – 2 ст. л.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Перец черный и душистый горошком – по вкусу (5-7 шт)
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Способ приготовления: 

1. Промойте грибы, чеснок мелко порубите или нарежьте пластинками.

Как замариновать грибы за 5 минут: делимся лучшим рецептом

Грибы для закуски

2. Маринад: влейте в кастрюлю воду, масло и уксус, добавьте соль, сахар, лавровый лист и перец, вложите в маринад грибы и чеснок, доведите смесь до кипения, варите на небольшом огне примерно 5 минут.

Как замариновать грибы за 5 минут: делимся лучшим рецептом

Маринад для грибов

3. Дайте грибам остыть – после этого они полностью готовы к употреблению.

Как замариновать грибы за 5 минут: делимся лучшим рецептом

Готовые грибы

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