Как замариновать лесные грибы на зиму: универсальный рецепт с уксусом

Белые и другие лесные грибы можно заготовить на зиму в уксусном маринаде. Сначала их нужно очистить и отварить, а затем залить смесью воды, соли, сахара и уксуса. Лимонная кислота во время варки помогает сохранить более светлый цвет грибов. Такая закуска подойдет к картофелю, мясным блюдам и праздничному столу.

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Идея приготовления маринованных лесных грибов на зиму опубликована на странице alinazhalkina в Instagram.

Ингредиенты для отваривания:

Лесные грибы – по количеству

Вода – 2 л

Лимонная кислота – 1 ч.л.

Соль – 1 ст. л.

Для маринада:

Вода – 1 л

Уксус 9% – 50 мл.

Соль – 3 ч. л. (15 г)

Сахар – 2 ст. л. (50 г)

Способ приготовления:

1. Тщательно очистите грибы от земли, листьев и другого лесного мусора. Промойте их под проточной водой. Крупные экземпляры разрежьте на более мелкие кусочки.

2. Налейте в кастрюлю 2 л воды, добавьте соль и лимонную кислоту.

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3. Доведите до кипения, выложите подготовленные грибы и варите 20-30 минут после повторного закипания. Время зависит от вида и размера грибов, поэтому следуйте рекомендациям по приготовлению конкретного вида.

4. Отваренные грибы откиньте на дуршлаг и слейте воду. Пока они немного остывают, приготовьте маринад.

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5. В отдельной кастрюле смешайте 1 л воды, соль и сахар. Доведите до кипения и перемешайте, чтобы кристаллы полностью растворились. Влейте уксус и снова перемешайте.

6. Выложите грибы в чистую емкость и залейте горячим маринадом. Оставьте остывать, а затем поставьте в холодильник.

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