Как замариновать лесные грибы на зиму: универсальный рецепт с уксусом
Белые и другие лесные грибы можно заготовить на зиму в уксусном маринаде. Сначала их нужно очистить и отварить, а затем залить смесью воды, соли, сахара и уксуса. Лимонная кислота во время варки помогает сохранить более светлый цвет грибов. Такая закуска подойдет к картофелю, мясным блюдам и праздничному столу.
Идея приготовления маринованных лесных грибов на зиму опубликована на странице alinazhalkina в Instagram.
Ингредиенты для отваривания:
- Лесные грибы – по количеству
- Вода – 2 л
- Лимонная кислота – 1 ч.л.
- Соль – 1 ст. л.
Для маринада:
- Вода – 1 л
- Уксус 9% – 50 мл.
- Соль – 3 ч. л. (15 г)
- Сахар – 2 ст. л. (50 г)
Способ приготовления:
1. Тщательно очистите грибы от земли, листьев и другого лесного мусора. Промойте их под проточной водой. Крупные экземпляры разрежьте на более мелкие кусочки.
2. Налейте в кастрюлю 2 л воды, добавьте соль и лимонную кислоту.
3. Доведите до кипения, выложите подготовленные грибы и варите 20-30 минут после повторного закипания. Время зависит от вида и размера грибов, поэтому следуйте рекомендациям по приготовлению конкретного вида.
4. Отваренные грибы откиньте на дуршлаг и слейте воду. Пока они немного остывают, приготовьте маринад.
5. В отдельной кастрюле смешайте 1 л воды, соль и сахар. Доведите до кипения и перемешайте, чтобы кристаллы полностью растворились. Влейте уксус и снова перемешайте.
6. Выложите грибы в чистую емкость и залейте горячим маринадом. Оставьте остывать, а затем поставьте в холодильник.
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