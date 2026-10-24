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Как замариновать лесные грибы на зиму: универсальный рецепт с уксусом

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
30
Как замариновать лесные грибы на зиму: универсальный рецепт с уксусом
Как закрыть лесные грибы на зиму. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Белые и другие лесные грибы можно заготовить на зиму в уксусном маринаде. Сначала их нужно очистить и отварить, а затем залить смесью воды, соли, сахара и уксуса. Лимонная кислота во время варки помогает сохранить более светлый цвет грибов. Такая закуска подойдет к картофелю, мясным блюдам и праздничному столу.

Идея приготовления маринованных лесных грибов на зиму опубликована на странице alinazhalkina в Instagram.

Как замариновать лесные грибы на зиму: универсальный рецепт с уксусом

Рецепт лесных грибов на зиму. Источник: Скриншот поста на странице alinazhalkina в Instagram

Ингредиенты для отваривания:

  • Лесные грибы – по количеству
  • Вода – 2 л
  • Лимонная кислота – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ст. л.

Для маринада:

  • Вода – 1 л
  • Уксус 9% – 50 мл.
  • Соль – 3 ч. л. (15 г)
  • Сахар – 2 ст. л. (50 г)

Способ приготовления:

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Грибы для приготовления. Источник: Скриншот поста на странице alinazhalkina в Instagram

1. Тщательно очистите грибы от земли, листьев и другого лесного мусора. Промойте их под проточной водой. Крупные экземпляры разрежьте на более мелкие кусочки.

2. Налейте в кастрюлю 2 л воды, добавьте соль и лимонную кислоту.

Как замариновать лесные грибы на зиму: универсальный рецепт с уксусом

Отвариваем грибы. Источник: Скриншот поста на странице alinazhalkina в Instagram

3. Доведите до кипения, выложите подготовленные грибы и варите 20-30 минут после повторного закипания. Время зависит от вида и размера грибов, поэтому следуйте рекомендациям по приготовлению конкретного вида.

Как замариновать лесные грибы на зиму: универсальный рецепт с уксусом

Выкладываем грибы в баночки. Источник: Скриншот поста на странице alinazhalkina в Instagram

4. Отваренные грибы откиньте на дуршлаг и слейте воду. Пока они немного остывают, приготовьте маринад.

Как замариновать лесные грибы на зиму: универсальный рецепт с уксусом

Добавляем маринад. Источник: Скриншот поста на странице alinazhalkina в Instagram

5. В отдельной кастрюле смешайте 1 л воды, соль и сахар. Доведите до кипения и перемешайте, чтобы кристаллы полностью растворились. Влейте уксус и снова перемешайте.

6. Выложите грибы в чистую емкость и залейте горячим маринадом. Оставьте остывать, а затем поставьте в холодильник.

Как замариновать лесные грибы на зиму: универсальный рецепт с уксусом

Готовые грибы. Источник: Скриншот поста на странице alinazhalkina в Instagram

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