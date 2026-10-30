Как запечь подчеревину, чтобы она была ароматной: добавляем чеснок и зернистую горчицу
Подчеревина в духовке – ароматное мясное блюдо, которое можно подать горячим или охлажденным в качестве домашней закуски. Перед запеканием свинину шпигуют чесноком, натирают специями и зернистой дижонской горчицей. Сначала мясо готовят в рукаве, чтобы оно осталось сочным, а в конце запекания открывают, чтобы получить румяную корочку. На приготовление понадобится примерно 1 час 20 минут.
Идея приготовления вкусной подчеревины в духовке опубликована на странице anna didus в Instagram.
Ингредиенты:
- Подчеревина – 1,1 кг.
- Чеснок – ½ головки или по вкусу
- Дижонская зернистая горчица – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Любимые специи – по вкусу
- Лавровый лист – несколько штук
Способ приготовления:
1. Промойте подчеревок и обсушите бумажными полотенцами. При необходимости срежьте лишние пленки, но не удаляйте жировой слой.
2. Очистите чеснок и нарежьте зубчики небольшими кусочками. Острым ножом сделайте в мясе небольшие надрезы и вставьте в них чеснок.
3. Посолите подчеревок, добавьте любимые специи и щедро смажьте зернистой горчицей со всех сторон. Тщательно распределите ее по поверхности мяса.
4. Переложите подчеревок в рукав для запекания, добавьте лавровый лист и плотно завяжите края рукава. Положите на противень.
5. Запеките мясо. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 1 час 10 минут. Время может меняться в зависимости от толщины куска, поэтому готовность стоит проверить перед завершением приготовления.
6. Подрумяньте корочку. Осторожно разрежьте рукав, разверните его и верните подчеревину в духовку еще на 5–7 минут. Следите, чтобы поверхность подрумянилась, но не пересушилась.
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