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Как запечь подчеревину, чтобы она была ароматной: добавляем чеснок и зернистую горчицу

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
87
Как запечь подчеревину, чтобы она была ароматной: добавляем чеснок и зернистую горчицу
Как вкусно приготовить подчеревок в духовке. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Подчеревина в духовке – ароматное мясное блюдо, которое можно подать горячим или охлажденным в качестве домашней закуски. Перед запеканием свинину шпигуют чесноком, натирают специями и зернистой дижонской горчицей. Сначала мясо готовят в рукаве, чтобы оно осталось сочным, а в конце запекания открывают, чтобы получить румяную корочку. На приготовление понадобится примерно 1 час 20 минут.

Идея приготовления вкусной подчеревины в духовке опубликована на странице anna didus в Instagram.

Как запечь подчеревину, чтобы она была ароматной: добавляем чеснок и зернистую горчицу

Подчеревина для приготовления. Источник: Скриншот поста на странице anna didus в Instagram

Ингредиенты:

  • Подчеревина – 1,1 кг.
  • Чеснок – ½ головки или по вкусу
  • Дижонская зернистая горчица – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Любимые специи – по вкусу
  • Лавровый лист – несколько штук

Способ приготовления:

1. Промойте подчеревок и обсушите бумажными полотенцами. При необходимости срежьте лишние пленки, но не удаляйте жировой слой.

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2. Очистите чеснок и нарежьте зубчики небольшими кусочками. Острым ножом сделайте в мясе небольшие надрезы и вставьте в них чеснок.

Как запечь подчеревину, чтобы она была ароматной: добавляем чеснок и зернистую горчицу

Добавляем чеснок. Источник: Скриншот поста на странице anna didus в Instagram

3. Посолите подчеревок, добавьте любимые специи и щедро смажьте зернистой горчицей со всех сторон. Тщательно распределите ее по поверхности мяса.

Как запечь подчеревину, чтобы она была ароматной: добавляем чеснок и зернистую горчицу

Добавляем специи. Источник: Скриншот поста на странице anna didus в Instagram

4. Переложите подчеревок в рукав для запекания, добавьте лавровый лист и плотно завяжите края рукава. Положите на противень.

Как запечь подчеревину, чтобы она была ароматной: добавляем чеснок и зернистую горчицу

Выкладываем подчеревок в рукав для запекания. Источник: Скриншот поста на странице anna didus в Instagram

5. Запеките мясо. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 1 час 10 минут. Время может меняться в зависимости от толщины куска, поэтому готовность стоит проверить перед завершением приготовления.

Как запечь подчеревину, чтобы она была ароматной: добавляем чеснок и зернистую горчицу

Готовый подчеревок. Источник: Скриншот поста на странице anna didus в Instagram

6. Подрумяньте корочку. Осторожно разрежьте рукав, разверните его и верните подчеревину в духовку еще на 5–7 минут. Следите, чтобы поверхность подрумянилась, но не пересушилась.

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