Малосольную красную рыбу можно легко приготовить дома, не покупая готовую в магазине. Для этого понадобятся только филе семги или форели, соль и сахар. Главное – соблюдать правильные пропорции и выдержать рыбу в холодильнике достаточно долго. По этому рецепту она получается нежной и имеет приятный умеренно соленый вкус.

Идея приготовления домашней засоленной рыбы опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

Красная рыба (семга или форель) – 400 г

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 1 ч.л. с горкой

Способ приготовления:

1. При необходимости очистите рыбу от остатков чешуи и внимательно проверьте, нет ли костей. Удалите их пинцетом. Хорошо обсушите филе бумажными полотенцами.

2. В отдельной миске смешайте соль с сахаром. Полученной смесью равномерно натрите рыбу со всех сторон, уделяя внимание краям.

3. Переложите филе в контейнер кожей вверх. Плотно закройте крышкой и поставьте в холодильник на 8-12 часов.

4. Когда рыба просолится, слейте жидкость, которая образовалась в контейнере. Само филе осторожно промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать остатки смеси и влагу.

5. Нарежьте рыбу тонкими ломтиками и подавайте к столу. По желанию ее можно использовать для бутербродов, салатов или праздничных закусок.

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