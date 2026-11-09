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Как засолить скумбрию дома: простой рецепт с луком и специями

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
555
Как засолить скумбрию дома: простой рецепт с луком и специями
Быстрый рецепт засоленной скумбрии. Источник: freepik.com

Соленую скумбрию легко приготовить дома, используя простые специи и лук. По этому рецепту рыбу сначала выдерживают в соленой воде, а затем маринуют с сахаром, перцем горошком, кориандром и лавровым листом. Масло и небольшое количество уксуса по желанию дополняют вкус закуски. На приготовление требуется около суток, поскольку скумбрия должна хорошо настояться в холодильнике.

Идея приготовления домашней засоленной скумбрии опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.

Как засолить скумбрию дома: простой рецепт с луком и специями

Как приготовить домашнюю слабосоленую скумбрию. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

Ингредиенты на 1 крупную скумбрию:

  • Скумбрия – 1 шт.
  • Лук – 1-2 шт.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Перец горошком – 6-8 шт.
  • Кориандр – 10-12 шт.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Уксус – 1 ст. л. (по желанию)
  • Вода – 200 мл.
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Способ приготовления:

Как засолить скумбрию дома: простой рецепт с луком и специями

Нарезаем рыбу. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

1. Скумбрию нужно очистить от внутренностей, хорошо промыть и нарезать порционными кусочками. Каждый кусочек обвалять в соли, после чего выложить в емкость с 200 мл воды.

2. Оставить рыбу на один час, затем перевернуть кусочки на другую сторону и выдержать еще час.

Как засолить скумбрию дома: простой рецепт с луком и специями

Погружаем рыбу в маринад. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

3. После этого воду слить, а скумбрию переложить в чистую емкость для маринования. На дно насыпать сахар, добавить перец горошком, кориандр и лавровый лист.

4. Плотно выложить кусочки рыбы, чередуя их с нарезанным луком или распределив его сверху.

5. Полить скумбрию растительным маслом и, по желанию, уксусом. Накрыть емкость крышкой или пищевой пленкой и поставить в холодильник на 12-24 часа.

Как засолить скумбрию дома: простой рецепт с луком и специями

Готовая рыба. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

6. После маринования рыбу можно подавать к столу вместе с луком. Она хорошо сочетается с отварным картофелем, свежим хлебом или в качестве самостоятельной холодной закуски.

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