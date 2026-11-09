Как засолить скумбрию дома: простой рецепт с луком и специями
Соленую скумбрию легко приготовить дома, используя простые специи и лук. По этому рецепту рыбу сначала выдерживают в соленой воде, а затем маринуют с сахаром, перцем горошком, кориандром и лавровым листом. Масло и небольшое количество уксуса по желанию дополняют вкус закуски. На приготовление требуется около суток, поскольку скумбрия должна хорошо настояться в холодильнике.
Идея приготовления домашней засоленной скумбрии опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты на 1 крупную скумбрию:
- Скумбрия – 1 шт.
- Лук – 1-2 шт.
- Соль – 3 ст.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Перец горошком – 6-8 шт.
- Кориандр – 10-12 шт.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Уксус – 1 ст. л. (по желанию)
- Вода – 200 мл.
Способ приготовления:
1. Скумбрию нужно очистить от внутренностей, хорошо промыть и нарезать порционными кусочками. Каждый кусочек обвалять в соли, после чего выложить в емкость с 200 мл воды.
2. Оставить рыбу на один час, затем перевернуть кусочки на другую сторону и выдержать еще час.
3. После этого воду слить, а скумбрию переложить в чистую емкость для маринования. На дно насыпать сахар, добавить перец горошком, кориандр и лавровый лист.
4. Плотно выложить кусочки рыбы, чередуя их с нарезанным луком или распределив его сверху.
5. Полить скумбрию растительным маслом и, по желанию, уксусом. Накрыть емкость крышкой или пищевой пленкой и поставить в холодильник на 12-24 часа.
6. После маринования рыбу можно подавать к столу вместе с луком. Она хорошо сочетается с отварным картофелем, свежим хлебом или в качестве самостоятельной холодной закуски.
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