Как засолить скумбрию дома: простой рецепт с луком и специями

Соленую скумбрию легко приготовить дома, используя простые специи и лук. По этому рецепту рыбу сначала выдерживают в соленой воде, а затем маринуют с сахаром, перцем горошком, кориандром и лавровым листом. Масло и небольшое количество уксуса по желанию дополняют вкус закуски. На приготовление требуется около суток, поскольку скумбрия должна хорошо настояться в холодильнике.

Идея приготовления домашней засоленной скумбрии опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты на 1 крупную скумбрию:

Скумбрия – 1 шт.

Лук – 1-2 шт.

Соль – 3 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Перец горошком – 6-8 шт.

Кориандр – 10-12 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Растительное масло – 2 ст.л.

Уксус – 1 ст. л. (по желанию)

Вода – 200 мл.

Способ приготовления:

1. Скумбрию нужно очистить от внутренностей, хорошо промыть и нарезать порционными кусочками. Каждый кусочек обвалять в соли, после чего выложить в емкость с 200 мл воды.

2. Оставить рыбу на один час, затем перевернуть кусочки на другую сторону и выдержать еще час.

3. После этого воду слить, а скумбрию переложить в чистую емкость для маринования. На дно насыпать сахар, добавить перец горошком, кориандр и лавровый лист.

4. Плотно выложить кусочки рыбы, чередуя их с нарезанным луком или распределив его сверху.

5. Полить скумбрию растительным маслом и, по желанию, уксусом. Накрыть емкость крышкой или пищевой пленкой и поставить в холодильник на 12-24 часа.

Главные истории дня

6. После маринования рыбу можно подавать к столу вместе с луком. Она хорошо сочетается с отварным картофелем, свежим хлебом или в качестве самостоятельной холодной закуски.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий