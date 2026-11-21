Приготовить ароматный молотый кофе можно даже тогда, когда под рукой нет турки или кофеварки. Для этого понадобятся обычная чашка, чайник и несколько минут свободного времени. Главное – правильно подобрать количество кофе, не торопиться с перемешиванием и дать напитку отстояться. Тогда большая часть гущи останется на дне, а вкус будет насыщенным.

Редакция FoodOboz расскажет, как вкусно приготовить молотый кофе прямо в чашке. Для удачного результата стоит соблюдать четкие пропорции.

Сколько молотого кофе нужно на одну чашку

Для порции объемом 250 мл понадобится примерно 15 г молотого кофе. Если кухонных весов нет, можно воспользоваться столовой ложкой: в одной без горки обычно содержится около 5-6 г продукта. Для большой чашки это примерно 2,5-3 ложки.

Для меньшей порции объемом 120-130 мл достаточно около 8 г кофе, или примерно полутора столовых ложек без горки. Количество можно немного менять в зависимости от того, насколько крепкий напиток вы любите.

Для такого способа лучше всего подходит кофе среднего помола. На вид он напоминает мелкий песок. Слишком мелкие частицы дольше оседают и могут сделать напиток горьким, а слишком крупные не успевают полноценно раскрыть вкус.

Как правильно заварить кофе в чашке

Возьмите чашку объемом от 300 мл, желательно с толстыми стенками. Сначала ополосните ее кипятком, чтобы посуда прогрелась, а напиток дольше оставался горячим.

Насыпьте молотый кофе на дно. Если добавляете сахар, положите его сразу, до заливания водой. Затем быстро влейте кипяток, стараясь смочить все частицы. Если на поверхности образовались сухие комочки, осторожно перемешайте напиток один раз, чтобы они разошлись.

После этого оставьте чашку примерно на 4 минуты. Не нужно постоянно двигать ее или перемешивать кофе: за это время напиток настоится, а на поверхности образуется слой пены и кофейных частиц.

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Через четыре минуты сделайте ложкой два-три спокойных движения, чтобы разрушить верхний слой. Частицы кофе постепенно опустятся вниз. Пену, которая осталась на поверхности, можно снять ложкой.

Почему не стоит пить кофе сразу

После заваривания дайте напитку постоять еще примерно 5 минут, чтобы гуща осела на дно. Чтобы кофе не остывал, накройте чашку блюдцем.

Когда напиток отстоялся, не перемешивайте его снова. Пейте небольшими глотками, не раскачивая чашку, а последнюю небольшую порцию с гущей оставьте на дне. Так частицы кофе не будут попадать в рот.

Если хотите получить напиток почти без осадка, после настаивания медленно перелейте кофе в другую чашку. Гуща останется на дне первой. Можно также воспользоваться небольшим металлическим ситечком, которое устанавливают в чашку перед завариванием.

Когда добавлять молоко и как исправить вкус

Молоко или сливки лучше вливать уже после того, как кофе настоялся. Если добавить их холодными, напиток быстрее остынет. Поэтому молочные добавки желательно предварительно подогреть.

Если кофе получился слишком слабым или водянистым, в следующий раз увеличьте количество молотого кофе. Если напиток горчит, попробуйте использовать помол чуть крупнее или не заливать кофе только что закипевшей водой, а дать ей постоять минуту. Особенно это актуально для кофе темной обжарки.

Чтобы найти лучший вариант, меняйте только один параметр за раз: количество кофе, помол или температуру воды. Так будет проще понять, что именно влияет на вкус напитка.

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