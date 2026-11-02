Как сделать деруны еще вкуснее: приготовьте к ним грибную подливку
Драники с грибной подливкой – простое домашнее блюдо, которое можно приготовить из обычных картофеля, лука и шампиньонов. Картофельные оладьи жарят до золотистой корочки, а затем подают с нежным соусом на основе сливок или сметаны. Грибы с луком обжаривают на сливочном масле, а мука помогает сделать подливку гуще. Такое сочетание хорошо подходит для сытного обеда или ужина.
Идея приготовления домашних драников с грибной подливкой опубликована на странице haidukova recipes в Instagram.
Ингредиенты для драников:
- Картофель – 700 г
- Лук – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 2 ст.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Молотый перец – по вкусу
- Укроп – по желанию
- Масло – для жарки
Для грибной подливки:
- Шампиньоны – 9-10 шт.
- Лук – 1 шт.
- Сливки или сметана – 250 мл.
- Сливочное масло – 20 г
- Мука – немного меньше 1 ст.л.
- Соль и перец – по вкусу
- Зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до мягкости. Добавьте нарезанные шампиньоны и готовьте, пока не испарится лишняя жидкость.
2. Убавьте огонь, влейте теплые сливки или добавьте сметану. Посолите и поперчите, после чего тушите примерно 10 минут при слабом кипении.
3. Просейте муку через ситечко прямо в сковородку и тщательно перемешайте, чтобы не образовались комочки. Добавьте измельченную зелень и прогрейте соус до легкого кипения.
4. Картофель и лук очистите, нарежьте кусочками и измельчите в кухонном комбайне или натрите на мелкой терке.
5. Добавьте к картофельной массе яйцо, муку, соль и молотый перец. По желанию положите немного измельченного укропа и хорошо перемешайте.
6. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте картофельную массу ложкой и жарьте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
7. Готовые драники ненадолго переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими вместе с грибной подливкой.
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