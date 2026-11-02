Как сделать деруны еще вкуснее: приготовьте к ним грибную подливку

Драники с грибной подливкой – простое домашнее блюдо, которое можно приготовить из обычных картофеля, лука и шампиньонов. Картофельные оладьи жарят до золотистой корочки, а затем подают с нежным соусом на основе сливок или сметаны. Грибы с луком обжаривают на сливочном масле, а мука помогает сделать подливку гуще. Такое сочетание хорошо подходит для сытного обеда или ужина.

Идея приготовления домашних драников с грибной подливкой опубликована на странице haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты для драников:

Картофель – 700 г

Лук – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Молотый перец – по вкусу

Укроп – по желанию

Масло – для жарки

Для грибной подливки:

Шампиньоны – 9-10 шт.

Лук – 1 шт.

Сливки или сметана – 250 мл.

Сливочное масло – 20 г

Мука – немного меньше 1 ст.л.

Соль и перец – по вкусу

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до мягкости. Добавьте нарезанные шампиньоны и готовьте, пока не испарится лишняя жидкость.

2. Убавьте огонь, влейте теплые сливки или добавьте сметану. Посолите и поперчите, после чего тушите примерно 10 минут при слабом кипении.

3. Просейте муку через ситечко прямо в сковородку и тщательно перемешайте, чтобы не образовались комочки. Добавьте измельченную зелень и прогрейте соус до легкого кипения.

4. Картофель и лук очистите, нарежьте кусочками и измельчите в кухонном комбайне или натрите на мелкой терке.

5. Добавьте к картофельной массе яйцо, муку, соль и молотый перец. По желанию положите немного измельченного укропа и хорошо перемешайте.

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6. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте картофельную массу ложкой и жарьте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.

7. Готовые драники ненадолго переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими вместе с грибной подливкой.

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