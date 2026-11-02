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Как сделать деруны еще вкуснее: приготовьте к ним грибную подливку

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
45
Как сделать деруны еще вкуснее: приготовьте к ним грибную подливку
Вкусные драники с грибной подливкой. Источник: Создано с помощью ИИ

Драники с грибной подливкой – простое домашнее блюдо, которое можно приготовить из обычных картофеля, лука и шампиньонов. Картофельные оладьи жарят до золотистой корочки, а затем подают с нежным соусом на основе сливок или сметаны. Грибы с луком обжаривают на сливочном масле, а мука помогает сделать подливку гуще. Такое сочетание хорошо подходит для сытного обеда или ужина.

Идея приготовления домашних драников с грибной подливкой опубликована на странице haidukova recipes в Instagram.

Как сделать деруны еще вкуснее: приготовьте к ним грибную подливку

Рецепт драников с грибной подливкой. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

Ингредиенты для драников:

  • Картофель – 700 г
  • Лук – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Молотый перец – по вкусу
  • Укроп – по желанию
  • Масло – для жарки

Для грибной подливки:

  • Шампиньоны – 9-10 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Сливки или сметана – 250 мл.
  • Сливочное масло – 20 г
  • Мука – немного меньше 1 ст.л.
  • Соль и перец – по вкусу
  • Зелень – по вкусу
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Способ приготовления:

Как сделать деруны еще вкуснее: приготовьте к ним грибную подливку

Обжариваем лук. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

1. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до мягкости. Добавьте нарезанные шампиньоны и готовьте, пока не испарится лишняя жидкость.

2. Убавьте огонь, влейте теплые сливки или добавьте сметану. Посолите и поперчите, после чего тушите примерно 10 минут при слабом кипении.

Как сделать деруны еще вкуснее: приготовьте к ним грибную подливку

Добавляем сливки. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

3. Просейте муку через ситечко прямо в сковородку и тщательно перемешайте, чтобы не образовались комочки. Добавьте измельченную зелень и прогрейте соус до легкого кипения.

4. Картофель и лук очистите, нарежьте кусочками и измельчите в кухонном комбайне или натрите на мелкой терке.

Как сделать деруны еще вкуснее: приготовьте к ним грибную подливку

Жарим драники. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

5. Добавьте к картофельной массе яйцо, муку, соль и молотый перец. По желанию положите немного измельченного укропа и хорошо перемешайте.

6. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте картофельную массу ложкой и жарьте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.

Как сделать деруны еще вкуснее: приготовьте к ним грибную подливку

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице haidukova recipes в Instagram

7. Готовые драники ненадолго переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими вместе с грибной подливкой.

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