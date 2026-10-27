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Как сделать драники еще вкуснее: запекаем с грибами и сыром

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
87
Как сделать драники еще вкуснее: запекаем с грибами и сыром
Рецепт сытных запеченных драников. Источник: Создано с помощью ИИ

Обычные картофельные драники можно сделать еще вкуснее, если дополнить их грибным соусом и запечь под сырной корочкой. Сначала драники обжаривают до золотистого цвета, затем выкладывают в горшочки вместе с грибами, тушенными в сливках. В духовке ингредиенты пропитываются соусом, а сверху образуется аппетитная румяная корочка.

Идея приготовления запеченных драников с грибным соусом опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.

Как сделать драники еще вкуснее: запекаем с грибами и сыром

Рецепт запеченных драников. Источник: Скриншот поста на странице anastasia zhakulina в Instagram

Ингредиенты для драников:

  • Картофель – 700 г
  • Лук – 1 шт.
  • Мука – 2 ст. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Соль и черный перец – по вкусу

Для грибного соуса:

  • Грибы – 250 г
  • Лук – 1 шт.
  • Сливки жирностью 15% – 150 мл.
  • Грибная приправа – по вкусу
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Дополнительно:

  • Твердый сыр – по вкусу, для посыпки

Способ приготовления:

Как сделать драники еще вкуснее: запекаем с грибами и сыром

Измельчаем картофель. Источник: Скриншот поста на странице anastasia zhakulina в Instagram

1. Очистите картофель и лук. Нарежьте их кусочками и измельчите в блендере до однородной массы.

2. Добавьте яйцо, сметану, муку, соль и черный перец. Тщательно перемешайте, чтобы получилось тесто для драников.

Как сделать драники еще вкуснее: запекаем с грибами и сыром

Жарим драники. Источник: Скриншот поста на странице anastasia zhakulina в Instagram

3. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте картофельную массу ложкой и жарьте драники с обеих сторон до золотистой корочки.

4. Для соуса нарежьте грибы и лук. Обжарьте их на сковороде до мягкости и легкого подрумянивания.

Как сделать драники еще вкуснее: запекаем с грибами и сыром

Готовим соус. Источник: Скриншот поста на странице anastasia zhakulina в Instagram

5. Добавьте грибную приправу и перемешайте. Влейте сливки и тушите несколько минут, пока соус немного не загустеет.

6. В горшочки для запекания выложите часть грибного соуса, затем слой драников. Чередуйте ингредиенты, а сверху распределите оставшийся соус.

Как сделать драники еще вкуснее: запекаем с грибами и сыром

Готовые драники. Источник: Скриншот поста на странице anastasia zhakulina в Instagram

7. Посыпьте блюдо натертым твердым сыром и поставьте в разогретую до 200 °C духовку на 15-20 минут.

8. Когда сыр расплавится и подрумянится, достаньте горшочки из духовки. Подавайте драники горячими.

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