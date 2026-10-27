Как сделать драники еще вкуснее: запекаем с грибами и сыром
Обычные картофельные драники можно сделать еще вкуснее, если дополнить их грибным соусом и запечь под сырной корочкой. Сначала драники обжаривают до золотистого цвета, затем выкладывают в горшочки вместе с грибами, тушенными в сливках. В духовке ингредиенты пропитываются соусом, а сверху образуется аппетитная румяная корочка.
Идея приготовления запеченных драников с грибным соусом опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты для драников:
- Картофель – 700 г
- Лук – 1 шт.
- Мука – 2 ст. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – 1 ст.л.
- Соль и черный перец – по вкусу
Для грибного соуса:
- Грибы – 250 г
- Лук – 1 шт.
- Сливки жирностью 15% – 150 мл.
- Грибная приправа – по вкусу
Дополнительно:
- Твердый сыр – по вкусу, для посыпки
Способ приготовления:
1. Очистите картофель и лук. Нарежьте их кусочками и измельчите в блендере до однородной массы.
2. Добавьте яйцо, сметану, муку, соль и черный перец. Тщательно перемешайте, чтобы получилось тесто для драников.
3. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте картофельную массу ложкой и жарьте драники с обеих сторон до золотистой корочки.
4. Для соуса нарежьте грибы и лук. Обжарьте их на сковороде до мягкости и легкого подрумянивания.
5. Добавьте грибную приправу и перемешайте. Влейте сливки и тушите несколько минут, пока соус немного не загустеет.
6. В горшочки для запекания выложите часть грибного соуса, затем слой драников. Чередуйте ингредиенты, а сверху распределите оставшийся соус.
7. Посыпьте блюдо натертым твердым сыром и поставьте в разогретую до 200 °C духовку на 15-20 минут.
8. Когда сыр расплавится и подрумянится, достаньте горшочки из духовки. Подавайте драники горячими.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.