Как сделать картофельное пюре пышным и нежным: добавьте два простых ингредиента

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыЗеленский обсудил с Туском подготовку к зиме: как Польша может помочь Украине. ВидеоЗеленский обсудил с Туском подготовку к зиме: как Польша может помочь Украине. ВидеоИллюстрация – ГСЧС работает на месте российского удараЭнергетики показали огромную воронку на месте удара РФ по подстанции. ВидеоСестричка Вика, которая предчувствовала распад СССР и большую войну с Россией, сделала пророчество о будущем УкраиныСестричка Вика, которая предчувствовала распад СССР и большую войну с Россией, сделала пророчество о будущем УкраиныМаслоКрупнейший в Украине производитель масла полностью остановил работу из-за российских обстрелов: какие бренды исчезнут с полокОтключение света в Украине. Иллюстрация"Укренерго" показало новый график отключений света: известен режим на 13 ноября56-летняя Ирина Билык, которой приписывали роман с молодым любовником, заинтриговала заявлением о будущей свадьбе56-летняя Ирина Билык, которой приписывали роман с молодым любовником, заинтриговала заявлением о будущей свадьбеВетераны повесили ироничную "мемориальную доску" с Фридманом на главном офисе "Киевстара"Ветераны повесили ироничную "мемориальную доску" с Фридманом на главном офисе "Киевстара"Возникли проблемы. Стало известно, что происходит в Англии с сыном Андрея ШевченкоВозникли проблемы. Стало известно, что происходит в Англии с сыном Андрея ШевченкоФондовый рынок США продолжает падатьШпионский скандал обрушил фондовый рынок США: одна измена "уничтожило" $700 млрд
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как сделать картофельное пюре пышным и нежным: добавьте два простых ингредиента

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
141
Как сделать картофельное пюре пышным и нежным: добавьте два простых ингредиента
Как приготовить нежное картофельное пюре. Источник: freepik.com

Картофельное пюре может получиться нежным и воздушным даже без большого количества масла или сливок. Для этого понадобятся два доступных ингредиента, которые часто остаются без внимания при приготовлении гарнира. Один из них не нужно покупать отдельно: это вода, в которой варился картофель. Вместе с яичными желтками она поможет получить мягкую, кремовую консистенцию.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить нежное картофельное пюре.

Как сделать картофельное пюре пышным и нежным: добавьте два простых ингредиента

Как приготовить нежное картофельное пюре. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Почему не стоит выливать всю воду после варки

После приготовления картофеля не спешите полностью сливать жидкость. В ней остается крахмал, который помогает сделать пюре однородным и густым. Поэтому лучше отлить немного воды в отдельную емкость, а остальное слить.

Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
6,9 т.
Салат, который можно подать даже на праздник: готовим с печенью и твердым сыром
6,9 т.
Салат, который можно подать даже на праздник: готовим с печенью и твердым сыром
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
3,1 т.
Что приготовить из лаваша и одного яйца: делимся рецептом очень вкусного блюда для перекуса
3,1 т.
Что приготовить из лаваша и одного яйца: делимся рецептом очень вкусного блюда для перекуса
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
1,5 т.
Сало в шоколаде: откуда взялся необычный украинский десерт и какое оно на вкус
1,5 т.
Сало в шоколаде: откуда взялся необычный украинский десерт и какое оно на вкус

Когда будете разминать картофель, постепенно вливайте сохраненную жидкость небольшими порциями. Так будет проще контролировать консистенцию: пюре станет мягче, но не превратится в жидкую массу.

Что добавить для нежной текстуры

Как сделать картофельное пюре пышным и нежным: добавьте два простых ингредиента

Добавляем отвар из картофеля. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Второй секретный ингредиент – яичные желтки. Они придают гарниру более насыщенный цвет, приятный вкус и шелковистую текстуру. Благодаря жирам и лецитину желтки помогают компонентам лучше соединиться между собой.

Добавлять их нужно в еще горячее пюре, быстро и тщательно перемешивая. После этого можно влить немного картофельной воды, если гарнир кажется слишком густым.

Как сделать картофельное пюре пышным и нежным: добавьте два простых ингредиента

Добавляем яйца. Источник: Создано с помощью ИИ

Как не испортить консистенцию

Не вливайте всю воду сразу: добавляйте ее постепенно, каждый раз перемешивая пюре. Так же не стоит использовать слишком много желтков, ведь они должны дополнить вкус и текстуру, а не перебить картофельный вкус.

Важно также учитывать, что желтки остаются сырыми или лишь частично прогреваются при смешивании. Для более безопасного приготовления используйте пастеризованные желтки или убедитесь, что смесь достаточно прогревается.

Как сделать картофельное пюре пышным и нежным: добавьте два простых ингредиента

Готовый картофель. Источник: Создано с помощью ИИ

В результате обычное картофельное пюре получается мягким, однородным и воздушным. А для его приготовления не обязательно тратиться на сливки или добавлять много масла.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты