Как сделать картофельное пюре пышным и нежным: добавьте два простых ингредиента

Картофельное пюре может получиться нежным и воздушным даже без большого количества масла или сливок. Для этого понадобятся два доступных ингредиента, которые часто остаются без внимания при приготовлении гарнира. Один из них не нужно покупать отдельно: это вода, в которой варился картофель. Вместе с яичными желтками она поможет получить мягкую, кремовую консистенцию.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить нежное картофельное пюре.

Почему не стоит выливать всю воду после варки

После приготовления картофеля не спешите полностью сливать жидкость. В ней остается крахмал, который помогает сделать пюре однородным и густым. Поэтому лучше отлить немного воды в отдельную емкость, а остальное слить.

Когда будете разминать картофель, постепенно вливайте сохраненную жидкость небольшими порциями. Так будет проще контролировать консистенцию: пюре станет мягче, но не превратится в жидкую массу.

Что добавить для нежной текстуры

Второй секретный ингредиент – яичные желтки. Они придают гарниру более насыщенный цвет, приятный вкус и шелковистую текстуру. Благодаря жирам и лецитину желтки помогают компонентам лучше соединиться между собой.

Добавлять их нужно в еще горячее пюре, быстро и тщательно перемешивая. После этого можно влить немного картофельной воды, если гарнир кажется слишком густым.

Как не испортить консистенцию

Не вливайте всю воду сразу: добавляйте ее постепенно, каждый раз перемешивая пюре. Так же не стоит использовать слишком много желтков, ведь они должны дополнить вкус и текстуру, а не перебить картофельный вкус.

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Важно также учитывать, что желтки остаются сырыми или лишь частично прогреваются при смешивании. Для более безопасного приготовления используйте пастеризованные желтки или убедитесь, что смесь достаточно прогревается.

В результате обычное картофельное пюре получается мягким, однородным и воздушным. А для его приготовления не обязательно тратиться на сливки или добавлять много масла.

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