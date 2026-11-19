Вкус и цвет борща зависят не только от свеклы и бульона, но и от правильно приготовленной зажарки. Если одновременно выложить все овощи на переполненную сковороду, они могут пустить много сока и начать тушиться вместо того, чтобы пассероваться. Чтобы лук стал мягким и слегка золотистым, а морковь отдала маслу свой цвет, важно соблюдать правильную последовательность. Отдельное внимание стоит уделить томатной пасте, ведь ее добавляют не в начале.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно готовить зажарку для борща. Есть несколько важных нюансов.

Что сначала класть на сковороду: лук или морковь

Самый распространенный вариант приготовления зажарки начинается с лука. Его нужно мелко нарезать, выложить в разогретое масло и готовить на среднем огне примерно три-пять минут. Когда лук станет мягким и прозрачным, можно добавлять натертую или нарезанную соломкой морковь. Вместе овощи пассеруют еще восемь-десять минут.

Есть и другой способ, который подойдет тем, кто нарезает лук очень мелко. Сначала несколько минут обжаривают морковь, а уже потом добавляют лук. Так он не успеет слишком потемнеть, пока морковь будет размягчаться.

Главное правило в обоих случаях – не перегружать сковороду. Если овощей много, лучше взять посуду большей площади или готовить зажарку порциями. Так лишняя влага будет испаряться, а не скапливаться под овощами.

Когда добавлять томатную пасту

Томатную пасту нужно добавлять, когда лук и морковь уже стали мягкими. Если добавить ее к сырым овощам, кислота в томатах может замедлить их размягчение.

На сковороду достаточно добавить столовую ложку пасты, предварительно разведенной двумя-тремя ложками воды или бульона. Все перемешайте и тушите еще примерно 10–15 минут на умеренном огне. За это время томатная паста равномерно распределится между овощами, а масло приобретет насыщенный оранжево-красный оттенок.

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Как не испортить зажарку во время приготовления

Чтобы овощи не превратились в мягкую тушеную массу, не накрывайте сковороду крышкой. Пар должен свободно выходить, а овощи нужно периодически перемешивать, но не делать этого непрерывно.

Готовьте на среднем огне: лук должен слегка шипеть, но не подгорать. Если он начинает быстро темнеть, уменьшите нагрев. Готовая зажарка должна быть мягкой, с легкой золотистостью лука и оранжевым маслом.

Для кастрюли борща объемом примерно 2,5 литра понадобятся одна луковица, одна большая морковь, две столовые ложки масла и столовая ложка томатной пасты. Готовую зажарку добавляют в борщ примерно за 15-20 минут до окончания варки, чтобы овощи успели отдать блюду свой вкус и аромат.

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