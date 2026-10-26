Как сварить свеклу за 10 минут: простой способ в микроволновке

Свеклу для салата или гарнира можно приготовить значительно быстрее, чем в кастрюле. Для этого понадобятся микроволновая печь, пакет для запекания и немного воды. Небольшие корнеплоды могут быть готовы примерно за 10 минут, а для крупных понадобится больше времени.

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Идея приготовления свеклы за 10 минут опубликована на странице maggtasty в Instagram.

Как приготовить свеклу в микроволновке:

1. Для приготовления нужно взять свеклу, немного воды и пакет для запекания.

2. Тщательно вымойте свеклу под проточной водой, чтобы удалить остатки земли.

3. Проткните корнеплод вилкой в нескольких местах.

4. Переложите свеклу в пакет для запекания и добавьте немного воды.

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5. Завяжите пакет, оставив возможность для выхода пара в соответствии с инструкцией производителя. Убедитесь, что пакет подходит для использования в микроволновой печи.

6. Положите пакет в микроволновку и готовьте примерно 10 минут.

7. Проверьте готовность вилкой. Если свекла остается твердой, продолжите приготовление еще на несколько минут. Крупному корнеплоду может понадобиться около 15 минут или больше.

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8. После приготовления осторожно откройте пакет, держа его подальше от лица, так как внутри скапливается горячий пар. Этот способ поможет быстрее подготовить свеклу для винегрета, селедки под шубой и других блюд.

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