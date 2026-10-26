Как сварить свеклу за 10 минут: простой способ в микроволновке

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыЕлизавета Ясько и Михаил Саакашвили."Мы подарили ей квартиру в центре Киева": Саакашвили отреагировал на судебный иск нардепа Ясько об алиментахФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриПочти 2,5 тыс. украинцев подали заявки на длительное пребывание в ИрландииТысячи украинских беженцев решили не возвращаться из страны ЕС: что хотят делатьГрафики отключения света 27 октябряОтключение света 27 октября: украинцам предоставили графики на завтраВ Киеве мужчина во время конфликта возле супермаркета застрелил молодого человека. Подробности, фото и видеоВ Киеве мужчина во время конфликта возле супермаркета застрелил молодого человека. Подробности, фото и видео"Приняли как родных": оккупанты, которых вытащили из трубы на Купянщине, рассказали об условиях пребывания в украинском плену. Видео"Приняли как родных": оккупанты, которых вытащили из трубы на Купянщине, рассказали об условиях пребывания в украинском плену. ВидеоИллюстративное фото. Женщина с деньгамиКак глоток свежего воздуха: успех и удача ожидают 4 знаков зодиака до конца 2026 годаВернулся в Россию и загадочно умер в СИЗО: как поездка Киев-Москва стала роковой для известного деятеля кино, которого обвинили в "госизмене"Вернулся в Россию и загадочно умер в СИЗО: как поездка Киев-Москва стала роковой для известного деятеля кино, которого обвинили в "госизмене"

Как сварить свеклу за 10 минут: простой способ в микроволновке

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
6
Как сварить свеклу за 10 минут: простой способ в микроволновке
Как быстро сварить свеклу. Источник: Unsplash

Свеклу для салата или гарнира можно приготовить значительно быстрее, чем в кастрюле. Для этого понадобятся микроволновая печь, пакет для запекания и немного воды. Небольшие корнеплоды могут быть готовы примерно за 10 минут, а для крупных понадобится больше времени.

Идея приготовления свеклы за 10 минут опубликована на странице maggtasty в Instagram.

Как сварить свеклу за 10 минут: простой способ в микроволновке

Как быстро сварить свеклу. Источник: Скриншот поста на странице maggtasty в Instagram

Как приготовить свеклу в микроволновке:

Как сварить свеклу за 10 минут: простой способ в микроволновке

Свекла для приготовления. Источник: Скриншот поста на странице maggtasty в Instagram

1. Для приготовления нужно взять свеклу, немного воды и пакет для запекания.

Читайте также
OBOZ.UAOBOZ.UA
1,6 т.
Когда следует солить бульон, чтобы он получился вкусным: ключевой нюанс
1,6 т.
Когда следует солить бульон, чтобы он получился вкусным: ключевой нюанс
OBOZ.UAOBOZ.UA
1,2 т.
Как хранить хлеб, чтобы он дольше оставался свежим: лайфхак
1,2 т.
Как хранить хлеб, чтобы он дольше оставался свежим: лайфхак
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
633
Универсальный соус для салатов, который сделает любое блюдо вкусным: понадобится минимум ингредиентов
633
Универсальный соус для салатов, который сделает любое блюдо вкусным: понадобится минимум ингредиентов

2. Тщательно вымойте свеклу под проточной водой, чтобы удалить остатки земли.

Как сварить свеклу за 10 минут: простой способ в микроволновке

Прокалываем свеклу. Источник: Скриншот поста на странице maggtasty в Instagram

3. Проткните корнеплод вилкой в нескольких местах.

4. Переложите свеклу в пакет для запекания и добавьте немного воды.

Как сварить свеклу за 10 минут: простой способ в микроволновке

Добавляем воду в рукав для запекания. Источник: Скриншот поста на странице maggtasty в Instagram

5. Завяжите пакет, оставив возможность для выхода пара в соответствии с инструкцией производителя. Убедитесь, что пакет подходит для использования в микроволновой печи.

6. Положите пакет в микроволновку и готовьте примерно 10 минут.

Как сварить свеклу за 10 минут: простой способ в микроволновке

Выкладываем свеклу. Источник: Скриншот поста на странице maggtasty в Instagram

7. Проверьте готовность вилкой. Если свекла остается твердой, продолжите приготовление еще на несколько минут. Крупному корнеплоду может понадобиться около 15 минут или больше.

8. После приготовления осторожно откройте пакет, держа его подальше от лица, так как внутри скапливается горячий пар. Этот способ поможет быстрее подготовить свеклу для винегрета, селедки под шубой и других блюд.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Похожие темы
едапродукты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!

Сейчас мы готовим

Все рецепты