Какой стороной класть фольгу при запекании: блестящей или матовой – ответ удивит

При запекании мяса, рыбы или овощей в фольге часто возникает вопрос: какой стороной ее нужно поворачивать к продуктам? Одни хозяйки выбирают блестящую поверхность, другие считают, что матовая лучше подходит для приготовления. На самом деле в большинстве случаев разницы нет. А необычный вид двух сторон объясняется особенностями производства алюминиевой фольги.

Редакция FoodOboz расскажет, в чем разница между матовой и глянцевой стороной фольги.

Почему у фольги есть блестящая и матовая стороны

Разница между поверхностями возникает не из-за специальной обработки, а в процессе изготовления материала. Алюминий раскатывают в очень тонкий лист с помощью специальных валков. На завершающем этапе два слоя фольги пропускают через оборудование вместе, чтобы они не порвались.

В результате поверхности, которые контактируют с валками, становятся блестящими, а те, что соприкасаются друг с другом, остаются матовыми. То есть производитель не создает отдельно сторону для запекания или контакта с пищей. Это лишь следствие технологического процесса.

Какой стороной заворачивать продукты в фольгу

Для обычной кухонной фольги можно использовать любую сторону. Нет необходимости специально поворачивать блестящую поверхность к мясу или овощам: существенной разницы в результате приготовления не будет.

Фольга помогает удерживать тепло и влагу внутри свертка. Во время запекания образуется среда с паром, благодаря которой продукты меньше пересыхают. Именно плотность заворачивания и правильный температурный режим имеют большее значение, чем то, какой стороной уложен материал.

Так же можно застилать фольгой противень, накрывать ею запеканки или заворачивать готовые блюда для хранения. Во всех этих случаях ориентироваться на блестящую или матовую сторону не нужно.

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Когда все же нужно обращать внимание на сторону

Есть одно важное исключение – специальная антипригарная фольга. У нее есть покрытие с одной стороны, которое препятствует прилипанию продуктов. В таком случае нужно проверить маркировку и рекомендации производителя: именно они подскажут, какой поверхностью класть материал к еде.

Для обычной алюминиевой фольги это правило не действует. Поэтому в следующий раз, когда будете готовить блюдо в духовке, не тратьте время на поиски нужной стороны. Можно использовать ту, которой удобнее.

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