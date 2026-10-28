Говяжий язык в маринаде: как приготовить вкусную закуску для праздничного стола

Отварной свиной или говяжий язык можно превратить в ароматную холодную закуску с помощью простого маринада. Для него понадобятся чеснок, красный лук, оливковое масло, уксус и острый перец. Чтобы мясо хорошо пропиталось заправкой, его оставляют в холодильнике на ночь. Перед подачей закуску украшают вареным яйцом и свежей зеленью.

Видео дня

Идея приготовления языка в пикантном маринаде опубликована на странице zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты для основы:

Свиные языки – 2 шт. или говяжий язык – 1 шт.

Морковь – 1 большая

Лук – 1 большая

Лавровый лист – 2 шт.

Душистый перец – 5 горошин

Черный перец горошком – 5 шт.

Для маринада:

Красный лук – 1/2 шт.

Яблочный или обычный уксус – 2 ст.л.

Оливковое масло – 6 ст.л.

Чеснок – 4 зубчика

Красный острый перец – 1/2 шт.

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Для подачи:

Вареное яйцо – 1 шт.

Свежая зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Промойте язык и положите в кастрюлю с водой. Добавьте очищенные морковь и лук, лавровые листья, душистый и черный перец горошком.

2. Доведите до кипения и варите на умеренном огне примерно два часа. Время приготовления зависит от размера и вида языка, поэтому проверяйте его готовность.

РЕКЛАМА

3. Горячий язык сразу переложите в холодную воду со льдом. Оставьте на несколько минут, а затем снимите кожицу. Нарежьте мясо тонкими ломтиками.

4. Приготовьте маринад. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок измельчите, а острый перец нарежьте небольшими кусочками. Смешайте их с оливковым маслом, уксусом, солью и молотым черным перцем.

Главные истории дня

5. Выложите нарезанный язык в глубокую емкость, залейте маринадом и перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла кусочки. Накройте крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.

6. Перед подачей выложите язык на тарелку вместе с луком и маринадом. Украсьте дольками вареного яйца и свежей зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.