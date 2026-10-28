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Говяжий язык в маринаде: как приготовить вкусную закуску для праздничного стола

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
63
Говяжий язык в маринаде: как приготовить вкусную закуску для праздничного стола
Рецепт пикантной закуски из языка. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Отварной свиной или говяжий язык можно превратить в ароматную холодную закуску с помощью простого маринада. Для него понадобятся чеснок, красный лук, оливковое масло, уксус и острый перец. Чтобы мясо хорошо пропиталось заправкой, его оставляют в холодильнике на ночь. Перед подачей закуску украшают вареным яйцом и свежей зеленью.

Идея приготовления языка в пикантном маринаде опубликована на странице zoshyt.receptiv в Instagram.

Говяжий язык в маринаде: как приготовить вкусную закуску для праздничного стола

Рецепт закуски из языка. Источник: Скриншот поста на странице zoshyt.receptiv в Instagram

Ингредиенты для основы:

  • Свиные языки – 2 шт. или говяжий язык – 1 шт.
  • Морковь – 1 большая
  • Лук – 1 большая
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Душистый перец – 5 горошин
  • Черный перец горошком – 5 шт.

Для маринада:

  • Красный лук – 1/2 шт.
  • Яблочный или обычный уксус – 2 ст.л.
  • Оливковое масло – 6 ст.л.
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Красный острый перец – 1/2 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
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Для подачи:

  • Вареное яйцо – 1 шт.
  • Свежая зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Говяжий язык в маринаде: как приготовить вкусную закуску для праздничного стола

Отвариваем язык. Источник: Скриншот поста на странице zoshyt.receptiv в Instagram

1. Промойте язык и положите в кастрюлю с водой. Добавьте очищенные морковь и лук, лавровые листья, душистый и черный перец горошком.

2. Доведите до кипения и варите на умеренном огне примерно два часа. Время приготовления зависит от размера и вида языка, поэтому проверяйте его готовность.

3. Горячий язык сразу переложите в холодную воду со льдом. Оставьте на несколько минут, а затем снимите кожицу. Нарежьте мясо тонкими ломтиками.

Говяжий язык в маринаде: как приготовить вкусную закуску для праздничного стола

Маринуем язык. Источник: Скриншот поста на странице zoshyt.receptiv в Instagram

4. Приготовьте маринад. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок измельчите, а острый перец нарежьте небольшими кусочками. Смешайте их с оливковым маслом, уксусом, солью и молотым черным перцем.

5. Выложите нарезанный язык в глубокую емкость, залейте маринадом и перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла кусочки. Накройте крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.

Говяжий язык в маринаде: как приготовить вкусную закуску для праздничного стола

Готовая закуска. Источник: Скриншот поста на странице zoshyt.receptiv в InstagramМа

6. Перед подачей выложите язык на тарелку вместе с луком и маринадом. Украсьте дольками вареного яйца и свежей зеленью.

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