Говяжий язык в маринаде: как приготовить вкусную закуску для праздничного стола
Отварной свиной или говяжий язык можно превратить в ароматную холодную закуску с помощью простого маринада. Для него понадобятся чеснок, красный лук, оливковое масло, уксус и острый перец. Чтобы мясо хорошо пропиталось заправкой, его оставляют в холодильнике на ночь. Перед подачей закуску украшают вареным яйцом и свежей зеленью.
Идея приготовления языка в пикантном маринаде опубликована на странице zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты для основы:
- Свиные языки – 2 шт. или говяжий язык – 1 шт.
- Морковь – 1 большая
- Лук – 1 большая
- Лавровый лист – 2 шт.
- Душистый перец – 5 горошин
- Черный перец горошком – 5 шт.
Для маринада:
- Красный лук – 1/2 шт.
- Яблочный или обычный уксус – 2 ст.л.
- Оливковое масло – 6 ст.л.
- Чеснок – 4 зубчика
- Красный острый перец – 1/2 шт.
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
Для подачи:
- Вареное яйцо – 1 шт.
- Свежая зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Промойте язык и положите в кастрюлю с водой. Добавьте очищенные морковь и лук, лавровые листья, душистый и черный перец горошком.
2. Доведите до кипения и варите на умеренном огне примерно два часа. Время приготовления зависит от размера и вида языка, поэтому проверяйте его готовность.
3. Горячий язык сразу переложите в холодную воду со льдом. Оставьте на несколько минут, а затем снимите кожицу. Нарежьте мясо тонкими ломтиками.
4. Приготовьте маринад. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок измельчите, а острый перец нарежьте небольшими кусочками. Смешайте их с оливковым маслом, уксусом, солью и молотым черным перцем.
5. Выложите нарезанный язык в глубокую емкость, залейте маринадом и перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла кусочки. Накройте крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.
6. Перед подачей выложите язык на тарелку вместе с луком и маринадом. Украсьте дольками вареного яйца и свежей зеленью.
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