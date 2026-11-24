Янтыки с сыром и зеленью: делимся рецептом вкусной закуски за 5 минут
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса или даже для ужина, идеальным вариантом будут сытные янтыки. Для основы подойдет жидкое тесто, а для начинки – сыр, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных янтыков с сыром и зеленью, которые готовятся 10 минут.
Ингредиенты:
- 2 стакана муки
- 2 стакана воды
- Щепотка соли
- Можно добавить 1 яйцо – блины будут эластичнее
Начинка на выбор:
- творог + зелень
- банан + мед
- варенье, сгущенное молоко или фрукты
Способ приготовления:
1. В большой миске смешай муку, воду, соль. Хорошо вымешай до однородного теста без комочков.
2. Разогрей сковороду, смажь ее маслом, выливайте тесто порциями, обжаривай с двух сторон до золотистой корочки.
3. Сворачивайте, смазывайте маслом или добавляйте любимую начинку.
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