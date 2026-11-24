Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса или даже для ужина, идеальным вариантом будут сытные янтыки. Для основы подойдет жидкое тесто, а для начинки – сыр, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных янтыков с сыром и зеленью, которые готовятся 10 минут.

Ингредиенты:

2 стакана муки

2 стакана воды

Щепотка соли

Можно добавить 1 яйцо – блины будут эластичнее

Начинка на выбор:

творог + зелень

банан + мед

варенье, сгущенное молоко или фрукты

Способ приготовления:

1. В большой миске смешай муку, воду, соль. Хорошо вымешай до однородного теста без комочков.

2. Разогрей сковороду, смажь ее маслом, выливайте тесто порциями, обжаривай с двух сторон до золотистой корочки.

3. Сворачивайте, смазывайте маслом или добавляйте любимую начинку.

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