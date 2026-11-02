Японский крабовый салат ''Кани Сарада'': рецепт оригинального ресторанного блюда за 10 минут

Крабовый салат можно готовить хоть каждый день. Для яркого вкуса можно добавить свежие овощи, а также икру, кунжут.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого крабового салата из крабовых палочек, овощей и с вкусным соусом.

Ингредиенты:

Крабовая палочка "Снежный краб" – 250 г

Морковь – 1 средняя (не обязательно)

Огурец – 2 шт.

Икра тобико или хотя бы масаго – 40 г

Кунжут, зеленый лук и сухари панко (можно что-то на выбор или все сразу)

Для соуса:

Японский майонез – 2-3 ст. л.

Соевый – 1 ч. л.

Рисовый уксус или лимонный сок – 1 ч. л.

Сахар – щепотка

Острый соус – по желанию

Дополнительно:

Свежее манго, листья салата, кукурузу, авокадо, креветки, мед вместо сахара, зеленое яблоко, листья нори или вакаме, васаби в соус, дайкон

Способ приготовления:

1. Овощи нарезаем тонкими полосками. Или натираем на терке. Огурец лучше натирать без семян, так он не пустит воду. Краб разбираем на волокна.

2. Для соуса: просто все смешаем по вкусу.

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3. Перемешаем салат. По классике, соуса должно быть немного. Просто чтобы соединить ингредиенты.

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