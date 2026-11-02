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Японский крабовый салат "Кани Сарада": рецепт оригинального ресторанного блюда за 10 минут

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
138
Рецепт блюда
Японский крабовый салат "Кани Сарада": рецепт оригинального ресторанного блюда за 10 минут. Источник: freepik.com

Крабовый салат можно готовить хоть каждый день. Для яркого вкуса можно добавить свежие овощи, а также икру, кунжут. 

Японский крабовый салат ''Кани Сарада'': рецепт оригинального ресторанного блюда за 10 минут

Вкусный салат из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого крабового салата из крабовых палочек, овощей и с вкусным соусом. 

Ингредиенты: 

  • Крабовая палочка "Снежный краб" – 250 г
  • Морковь – 1 средняя (не обязательно)
  • Огурец – 2 шт. 
  • Икра тобико или хотя бы масаго – 40 г
  • Кунжут, зеленый лук и сухари панко (можно что-то на выбор или все сразу)
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Для соуса:

  • Японский майонез – 2-3 ст. л. 
  • Соевый – 1 ч. л. 
  • Рисовый уксус или лимонный сок – 1 ч. л.
  • Сахар – щепотка
  • Острый соус – по желанию

Дополнительно: 

  • Свежее манго, листья салата, кукурузу, авокадо, креветки, мед вместо сахара, зеленое яблоко, листья нори или вакаме, васаби в соус, дайкон

Способ приготовления: 

1. Овощи нарезаем тонкими полосками. Или натираем на терке. Огурец лучше натирать без семян, так он не пустит воду. Краб разбираем на волокна.

Японский крабовый салат ''Кани Сарада'': рецепт оригинального ресторанного блюда за 10 минут

Ингредиенты для салата

2. Для соуса: просто все смешаем по вкусу.

Японский крабовый салат ''Кани Сарада'': рецепт оригинального ресторанного блюда за 10 минут

Соус для блюда

3. Перемешаем салат. По классике, соуса должно быть немного. Просто чтобы соединить ингредиенты.

Японский крабовый салат ''Кани Сарада'': рецепт оригинального ресторанного блюда за 10 минут

Готовый салат

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