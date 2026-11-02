Японский крабовый салат "Кани Сарада": рецепт оригинального ресторанного блюда за 10 минут
Крабовый салат можно готовить хоть каждый день. Для яркого вкуса можно добавить свежие овощи, а также икру, кунжут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого крабового салата из крабовых палочек, овощей и с вкусным соусом.
Ингредиенты:
- Крабовая палочка "Снежный краб" – 250 г
- Морковь – 1 средняя (не обязательно)
- Огурец – 2 шт.
- Икра тобико или хотя бы масаго – 40 г
- Кунжут, зеленый лук и сухари панко (можно что-то на выбор или все сразу)
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Для соуса:
- Японский майонез – 2-3 ст. л.
- Соевый – 1 ч. л.
- Рисовый уксус или лимонный сок – 1 ч. л.
- Сахар – щепотка
- Острый соус – по желанию
Дополнительно:
- Свежее манго, листья салата, кукурузу, авокадо, креветки, мед вместо сахара, зеленое яблоко, листья нори или вакаме, васаби в соус, дайкон
Способ приготовления:
1. Овощи нарезаем тонкими полосками. Или натираем на терке. Огурец лучше натирать без семян, так он не пустит воду. Краб разбираем на волокна.
2. Для соуса: просто все смешаем по вкусу.
3. Перемешаем салат. По классике, соуса должно быть немного. Просто чтобы соединить ингредиенты.
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