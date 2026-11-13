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Яичные маффины с курицей и шпинатом: простой рецепт вкусной закуски

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
399
Яичные маффины с курицей и шпинатом: простой рецепт вкусной закуски
Рецепт маффинов с курицей и шпинатом. Источник: freepik.com

Из яиц, готового куриного филе и небольшого количества овощей можно приготовить порционные маффины в духовке. В основу добавляют шпинат, зеленый лук и моцареллу, которая после запекания становится мягкой и тягучей. Такие маффины удобно подавать на обед, брать с собой на работу или готовить заранее на несколько дней. Из указанного количества продуктов получается 12 небольших порций.

Идея приготовления яичных маффинов с курицей и шпинатом опубликована на странице rationfit ua в Instagram.

Яичные маффины с курицей и шпинатом: простой рецепт вкусной закуски

Рецепт нежных маффинов. Источник: Скриншот поста на странице rationfit ua в Instagram

Ингредиенты на 12 маффинов:

  • яйца – 6 шт.
  • готовое куриное филе – 100 г
  • шпинат – 40 г
  • моцарелла – 30 г
  • зеленый лук – 10 г
  • масло – 5 г
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Яичные маффины с курицей и шпинатом: простой рецепт вкусной закуски

Готовим массу для маффинов. Источник: Скриншот поста на странице rationfit ua в Instagram

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1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Форму для маффинов смажьте маслом, уделяя внимание каждому углублению.

2. Готовое куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Шпинат и зеленый лук измельчите, а моцареллу натрите на терке.

3. Яйца разбейте в глубокую миску, добавьте соль и черный перец. Слегка взбейте венчиком, чтобы белки и желтки соединились.

Яичные маффины с курицей и шпинатом: простой рецепт вкусной закуски

Разливаем массу по формам. Источник: Скриншот поста на странице rationfit ua в Instagram

4. В яичную смесь добавьте курицу, шпинат, зеленый лук и тертую моцареллу. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

5. Разлейте смесь в подготовленную форму для маффинов, заполняя каждое углубление примерно на три четверти, поскольку во время выпекания масса немного поднимется.

6. Поставьте форму в духовку и выпекайте 18-22 минуты при температуре 190 градусов. Яичная масса должна полностью схватиться, без жидкой серединки.

Яичные маффины с курицей и шпинатом: простой рецепт вкусной закуски

Готовые маффины. Источник: Скриншот поста на странице rationfit ua в Instagram

7. Готовые маффины оставьте в форме на 5 минут, после чего осторожно достаньте.

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