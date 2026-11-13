Яичные маффины с курицей и шпинатом: простой рецепт вкусной закуски
Из яиц, готового куриного филе и небольшого количества овощей можно приготовить порционные маффины в духовке. В основу добавляют шпинат, зеленый лук и моцареллу, которая после запекания становится мягкой и тягучей. Такие маффины удобно подавать на обед, брать с собой на работу или готовить заранее на несколько дней. Из указанного количества продуктов получается 12 небольших порций.
Идея приготовления яичных маффинов с курицей и шпинатом опубликована на странице rationfit ua в Instagram.
Ингредиенты на 12 маффинов:
- яйца – 6 шт.
- готовое куриное филе – 100 г
- шпинат – 40 г
- моцарелла – 30 г
- зеленый лук – 10 г
- масло – 5 г
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Форму для маффинов смажьте маслом, уделяя внимание каждому углублению.
2. Готовое куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Шпинат и зеленый лук измельчите, а моцареллу натрите на терке.
3. Яйца разбейте в глубокую миску, добавьте соль и черный перец. Слегка взбейте венчиком, чтобы белки и желтки соединились.
4. В яичную смесь добавьте курицу, шпинат, зеленый лук и тертую моцареллу. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
5. Разлейте смесь в подготовленную форму для маффинов, заполняя каждое углубление примерно на три четверти, поскольку во время выпекания масса немного поднимется.
6. Поставьте форму в духовку и выпекайте 18-22 минуты при температуре 190 градусов. Яичная масса должна полностью схватиться, без жидкой серединки.
7. Готовые маффины оставьте в форме на 5 минут, после чего осторожно достаньте.
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