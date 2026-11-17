Есть лаваш и яблоки? Приготовьте нежный десерт в духовке
Если дома есть лаваш, яблоки и греческий йогурт, из них можно приготовить нежную запеканку к чаю. Основу десерта выкладывают слоями, чередуя кусочки лаваша, натертые яблоки и йогуртовую заливку с яйцами. Корица придает выпечке приятный аромат, а яблочная начинка делает ее сочной. На подготовку нужно совсем немного времени, а запекается десерт примерно 35-40 минут.
Идея приготовления яблочного пирога из лаваша опубликована на странице maggtasty в Instagram.
Ингредиенты:
- Лаваш – 70 г
- Яблоки – 2 крупных шт.
- Греческий йогурт 3% – 300 г
- Яйца – 3 шт.
- Подсластитель – по вкусу
- Корица – по вкусу
- Лимонный сок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте заливку. В глубокой миске смешайте греческий йогурт, яйца, подсластитель и корицу. Перемешайте венчиком до однородной консистенции.
2. Яблоки помойте, при желании очистите и натрите на крупной терке. Добавьте немного лимонного сока, подсластитель и корицу. Хорошо перемешайте, чтобы начинка равномерно пропиталась специями.
3. Лаваш нарежьте кусочками по размеру формы для запекания. Важно, чтобы они удобно укладывались на дно и образовывали ровные слои.
4. Форму застелите пергаментом. Выложите первый слой лаваша, сверху распределите часть яблочной начинки, а затем полейте йогуртовой заливкой.
5. Повторяйте слои в той же последовательности, пока не закончатся подготовленные ингредиенты. Последним должен быть слой заливки.
6. Поставьте форму в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте примерно 35–40 минут, пока запеканка не схватится и не подрумянится.
7. Готовый десерт немного остудите, после чего нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.
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