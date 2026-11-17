Если дома есть лаваш, яблоки и греческий йогурт, из них можно приготовить нежную запеканку к чаю. Основу десерта выкладывают слоями, чередуя кусочки лаваша, натертые яблоки и йогуртовую заливку с яйцами. Корица придает выпечке приятный аромат, а яблочная начинка делает ее сочной. На подготовку нужно совсем немного времени, а запекается десерт примерно 35-40 минут.

Идея приготовления яблочного пирога из лаваша опубликована на странице maggtasty в Instagram.

Ингредиенты:

Лаваш – 70 г

Яблоки – 2 крупных шт.

Греческий йогурт 3% – 300 г

Яйца – 3 шт.

Подсластитель – по вкусу

Корица – по вкусу

Лимонный сок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте заливку. В глубокой миске смешайте греческий йогурт, яйца, подсластитель и корицу. Перемешайте венчиком до однородной консистенции.

2. Яблоки помойте, при желании очистите и натрите на крупной терке. Добавьте немного лимонного сока, подсластитель и корицу. Хорошо перемешайте, чтобы начинка равномерно пропиталась специями.

3. Лаваш нарежьте кусочками по размеру формы для запекания. Важно, чтобы они удобно укладывались на дно и образовывали ровные слои.

4. Форму застелите пергаментом. Выложите первый слой лаваша, сверху распределите часть яблочной начинки, а затем полейте йогуртовой заливкой.

5. Повторяйте слои в той же последовательности, пока не закончатся подготовленные ингредиенты. Последним должен быть слой заливки.

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6. Поставьте форму в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте примерно 35–40 минут, пока запеканка не схватится и не подрумянится.

7. Готовый десерт немного остудите, после чего нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.

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